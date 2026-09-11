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2026灣區劇院周開跑免費活動多 折扣票最高省6成

記者王湘涵／灣區報導
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灣區劇院周期間，多家參與劇院推出免費或折扣票及特別活動，鼓勵民眾走進劇場。（翻攝...
灣區劇院周期間，多家參與劇院推出免費或折扣票及特別活動，鼓勵民眾走進劇場。（翻攝自Theatre Bay Area官網）

AI摘要

文章摘要整理：

2026灣區劇院周於10日至20日舉行，灣區多家劇院推出免費活動與最高6折優惠，盼降低民眾走進劇場的門檻並擴大觀眾群。

想看舞台劇又覺得票價太貴，這幾天正是撿便宜的好機會。2026灣區劇院周（Bay Area Theatre Week）10日正式開跑，至20日一連10天，灣區數十家劇院推出免費及折扣票，部分演出票價優惠最高達60%，另外還有免費活動、開放彩排及折扣課程等，希望讓更多民眾用較低價格走進劇場。

灣區劇院周由非營利組織灣區劇場(Theatre Bay Area)主辦，今年參與劇院遍及舊金山、東灣、南灣及北灣，包括柏克萊劇院（Berkeley Repertory Theatre）、核桃溪Center REP、聖荷西城市之光劇院(City Lights Theater Company)、巴洛阿圖演員(Palo Alto Players)、南灣音樂劇院(South Bay Musical Theatre)等。主辦單位表示，活動不只鎖定原本就常看表演的觀眾，也希望吸引過去較少接觸劇場的民眾。

優惠方式依各劇院及節目而異，多數優惠可直接透過參與劇院購票，不需經過第三方售票平台，許多演出結帳時輸入優惠碼「BATW2026」即可取得折扣。不過各節目優惠幅度、適用場次及限制不同，民眾購票前仍需確認活動官方日曆及各劇院規定。

東灣也有多齣演出加入優惠行列，核桃溪Center REP演出的田納西．威廉斯經典作品「玻璃動物園」（The Glass Menagerie），一般票價依日期及座位不同為59至108元，劇院周期間使用優惠碼可享八折優惠，演出持續至9月27日。

南灣方面，聖荷西城市之光劇院也在今年參與名單中，該劇團稍後登場的喜劇「Eureka Day」提供劇院周延伸優惠，使用「BATW2026」可享七五折，不過開幕周末及周日下午場次不適用。巴洛阿圖演員劇院和南灣音樂劇院也名列參與劇團。

除了折扣票，灣區劇院周也安排免費活動，主辦單位10日晚間在舊金山舉行官方開幕交流活動，讓劇場觀眾及從業人員交流，參與劇團也將介紹接下來的演出。主辦單位今年還推出「劇院周護照」，鼓勵民眾記錄期間造訪的劇場及觀賞體驗。

灣區劇場組織今年成立滿50周年。主辦單位表示，灣區劇院周希望降低民眾接觸現場表演的門檻，除了折扣及免費票，也透過特殊活動讓觀眾探索住家附近不同規模的劇院。雖然主要優惠期間至20日結束，官方活動日曆整個9月仍列有部分免費或優惠演出，21日至30日也將有針對本季後續節目的延伸優惠。

2026灣區劇院周10日正式登場，灣區多家劇院推出免費及折扣票、開放彩排等活動，...
2026灣區劇院周10日正式登場，灣區多家劇院推出免費及折扣票、開放彩排等活動，部分演出票價優惠最高達60%。（翻攝自Theatre Bay Area官網）

精華 FAQ

  • 活動自10日開跑至20日，共10天，灣區數十家劇院推出免費活動、折扣票、開放彩排與折扣課程等，部分演出票價最高可省6成，讓觀眾以更低成本接觸現場表演。

  • 參與者遍及舊金山、東灣、南灣及北灣，包括柏克萊劇院、核桃溪Center REP、聖荷西城市之光劇院、巴洛阿圖演員與南灣音樂劇院等，多數可直接購票並輸入優惠碼BATW2026。

  • 核桃溪Center REP的《玻璃動物園》可享8折，聖荷西城市之光劇院的《Eureka Day》則有7.5折，但部分場次不適用；另有舊金山開幕交流活動與劇院周護照，9月後段還有延伸優惠。

灣區 柏克萊 聖荷西

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