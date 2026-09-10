聖荷西Happy Hollow迎新 9歲美洲豹「桑瑞」亮相

聖荷西動物園新成員–美洲豹「桑瑞」，已完成幕後適應期，對外亮相，成為園區動物展示的一員。（Happy Hollow動物園官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 9歲雄性美洲豹桑瑞自洛杉磯動物園轉至聖荷西Happy Hollow

9歲雄性美洲豹桑瑞自洛杉磯動物園轉至聖荷西Happy Hollow 重點二： 桑瑞出身加州，經AZA美洲豹物種存續計畫協助完成轉移。

桑瑞出身加州，經AZA美洲豹物種存續計畫協助完成轉移。 重點三：園方盼牠兼具展示與保育教育功能，提醒遊客耐心觀察。

聖荷西 Happy Hollow Park & Zoo動物園近日迎來一名新成員–九歲雄性美洲豹桑瑞（Sonries）。牠從洛杉磯 動物園轉移至聖荷西，目前已完成短暫的幕後適應期，逐步熟悉新環境及照護人員。

桑瑞出生於棕櫚泉附近的Living Desert Zoo and Gardens，是一隻土生土長的加州 美洲豹。園方表示，牠抵達Happy Hollow後，照護團隊一直協助牠熟悉新的生活環境與日常作息。

桑瑞的名字取自西班牙文「sonreír」，意思是「微笑」。照護人員表示，牠早上有時比較「有脾氣」，但到了戶外活動時間，就會開始探索棲息地，也喜歡爬到較高的位置休息。目前桑瑞體重約130磅，體型龐大，老鼠是牠日常飲食中喜愛的食物之一。

這次轉移是透過美國動物園暨水族館協會（AZA）的「美洲豹物種存續計畫」完成。該計畫由北美多家AZA認證動物園共同參與，目的是維持圈養美洲豹族群的健康及遺傳多樣性。

Happy Hollow表示，桑瑞除了成為園區動物展示的一員，也將扮演物種大使的角色，讓遊客了解野生美洲豹面臨的威脅，以及相關保育工作。遊客可能看到牠攀爬、探索、留下氣味標記或在棲息地休息。

不過，園方提醒，桑瑞目前仍在適應新環境，並不一定會一直待在遊客容易看到的位置，有時可能選擇在棲息地後方休息，甚至進入室內空間。因此照護人員建議遊客保持耐心，選擇合適時間觀察，才比較有機會看到牠。

Happy Hollow總經理戴伊（Mario Day）表示，這次美洲豹重返園區，是洛杉磯動物園、AZA及美洲豹物種存續計畫等多方合作的結果。

美洲豹原生於中美洲及南美洲，是美洲最大的貓科動物，在維持生態系統平衡方面扮演重要角色。雖然目前美洲豹仍廣泛分布，但部分族群正面臨棲息地流失、棲息地破碎化，以及人類與野生動物衝突等威脅。