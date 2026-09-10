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查酒駕、藥駕 舊金山警方周六設臨檢站

記者王子涵╱舊金山報導
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舊金山警方（SFPD）將於本周六設置酒後及藥物影響駕駛（DUI）臨檢站，執法時間...
舊金山警方（SFPD）將於本周六設置酒後及藥物影響駕駛（DUI）臨檢站，執法時間從晚間7時持續至翌日凌晨3時。(本報檔案照)

舊金山警方（SFPD）將於本周六設置酒後及藥物影響駕駛（DUI）臨檢站，執法時間從晚間7時持續至翌日凌晨3時。警方目前尚未公布臨檢站的具體地點。

警方表示，此次行動旨在降低酒後及受藥物影響駕駛造成的交通事故。除了檢查酒駕外，警員也將留意是否有駕駛人在使用大麻、處方藥或非處方藥物後開車。部分合法使用的藥物同樣可能影響反應和駕駛能力。

舊金山警方指出，近期數據顯示，被發現受影響駕駛的駕駛人中，涉及藥物者的可能性是涉及酒精者的兩倍，其中大麻是最常見的藥物。警方並表示，近期統計顯示，在致命車禍中，約30%的駕駛人體內被驗出一種或以上藥物。

警方提醒，駕駛人即使使用的是合法大麻、醫生開出的處方藥或一般非處方藥，只要藥效影響駕駛能力，仍可能涉及DUI。被判酒後或藥物影響駕駛罪成者，除了可能面臨數千元罰款及相關費用外，駕照也可能遭到吊銷。

此次臨檢行動經費來自加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）撥款，資金來源為聯邦國家公路交通安全管理局（NHTSA）。

精華 FAQ

  • 警方表示，臨檢站將於本周六晚間7時開始，持續執法至翌日凌晨3時，主要在夜間加強攔查疑似酒後或受藥物影響的駕駛人。

  • 除了酒駕外，警方也會留意大麻、處方藥與非處方藥物是否影響駕駛能力。即使藥物合法，只要削弱反應或判斷，也可能構成DUI。

  • 警方指出，受影響駕駛者中涉及藥物者約為酒精者的2倍，致命車禍約30%駕駛體內驗出藥物；違規者可能面臨罰款、費用與吊銷駕照。

舊金山 酒駕 大麻

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