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15分鐘內沒吃完早餐…聖馬刁警竟掐5歲兒脖子 遭控重罪虐待

編譯林思牧／綜合報導
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圖為羅梅洛在他的Linkedin網頁上的照片。(Linkdin圖片)
圖為羅梅洛在他的Linkedin網頁上的照片。(Linkdin圖片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖馬刁縣警員羅梅洛遭控虐待五歲兒子。
  • 重點二：檢方指他因早餐超過15分鐘未吃完而動手。
  • 重點三：警方已啟動內部調查，案件正待審前聽證。

檢察單位指控聖馬刁縣警局的一名警員，因為幼齡兒子沒在15分鐘的時限內吃完早餐，涉嫌掐住兒子的脖子造成傷害。

紐約郵報加州版報導，阿拉米達縣檢察官稱，一名34歲的灣區警察因兒子未在規定時間內吃完早餐，竟掐住兒子的脖子作為懲罰或發洩。

聖馬刁縣警局的警員羅梅洛（Steven Romero）涉嫌於今年3月在其位於利佛摩市的家中攻擊了他五歲的兒子，原因是兒子沒有在15分鐘內吃完早餐。

據稱，羅梅洛掐住兒子的嘴和脖子，然後揪著他的耳朵把他拖進房間。男孩隨後被送往醫院，醫生診斷其傷勢（包括耳朵上的瘀傷）構成虐待。事發時，羅梅洛和孩子的繼母是這名幼兒的看護人。

阿拉米達縣地檢處以重罪虐待兒童罪名起訴羅梅洛。縣警長辦公室表示，他們已獲悉指控，並已展開內部調查。「據稱，這些行為發生在羅梅洛休假期間，地點在阿拉米達縣，當時他並未替縣警局工作。目前調查仍在進行中。」警局告訴KTVU電視台。

附近居民對這些指控感到震驚，他們形容羅梅洛是一位友善的顧家男人。鄰居說，他們曾看到羅梅洛帶著孩子在街上散步，一家人看起來其樂融融，沒有任何不和的跡象。

法庭紀錄顯示，羅梅洛的法律團隊已申請將其轉入心理健康治療項目，但阿拉米達縣地檢處對此表示反對。KTVU電視台獲得的紀錄顯示，這名警員自6月以來一直在專門針對一線反應人員的復健計畫中接受治療。

羅梅洛在戒癮治療計畫中被診斷出患有酒精和/或大麻使用障礙、創傷後壓力症候群（PTSD）以及重度憂鬱症。該案的審前聽證會定於15日舉行。

精華 FAQ

  • 檢方指控他在加州住處因幼子未按時吃完早餐，掐住孩子嘴與脖子，還揪耳拖進房間，導致男童受傷並被醫師認定有虐待跡象。

  • 阿拉米達縣地檢處以重罪虐待兒童罪起訴羅梅洛，指稱事件發生於今年3月他在利佛摩市的家中，當時他是孩子的看護人之一。

  • 聖馬刁縣警長辦公室已知悉指控並展開內部調查，並稱他當時在休假。羅梅洛律師申請心理治療項目但遭檢方反對，審前聽證會定於15日。

加州 灣區 早餐

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