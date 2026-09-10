15分鐘內沒吃完早餐…聖馬刁警竟掐5歲兒脖子 遭控重罪虐待

圖為羅梅洛在他的Linkedin網頁上的照片。(Linkdin圖片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖馬刁縣警員羅梅洛遭控虐待五歲兒子。

聖馬刁縣警員羅梅洛遭控虐待五歲兒子。 重點二： 檢方指他因早餐超過15分鐘未吃完而動手。

檢方指他因早餐超過15分鐘未吃完而動手。 重點三：警方已啟動內部調查，案件正待審前聽證。

檢察單位指控聖馬刁縣警局的一名警員，因為幼齡兒子沒在15分鐘的時限內吃完早餐 ，涉嫌掐住兒子的脖子造成傷害。

紐約郵報加州 版報導，阿拉米達縣檢察官稱，一名34歲的灣區 警察因兒子未在規定時間內吃完早餐，竟掐住兒子的脖子作為懲罰或發洩。

聖馬刁縣警局的警員羅梅洛（Steven Romero）涉嫌於今年3月在其位於利佛摩市的家中攻擊了他五歲的兒子，原因是兒子沒有在15分鐘內吃完早餐。

據稱，羅梅洛掐住兒子的嘴和脖子，然後揪著他的耳朵把他拖進房間。男孩隨後被送往醫院，醫生診斷其傷勢（包括耳朵上的瘀傷）構成虐待。事發時，羅梅洛和孩子的繼母是這名幼兒的看護人。

阿拉米達縣地檢處以重罪虐待兒童罪名起訴羅梅洛。縣警長辦公室表示，他們已獲悉指控，並已展開內部調查。「據稱，這些行為發生在羅梅洛休假期間，地點在阿拉米達縣，當時他並未替縣警局工作。目前調查仍在進行中。」警局告訴KTVU電視台。

附近居民對這些指控感到震驚，他們形容羅梅洛是一位友善的顧家男人。鄰居說，他們曾看到羅梅洛帶著孩子在街上散步，一家人看起來其樂融融，沒有任何不和的跡象。

法庭紀錄顯示，羅梅洛的法律團隊已申請將其轉入心理健康治療項目，但阿拉米達縣地檢處對此表示反對。KTVU電視台獲得的紀錄顯示，這名警員自6月以來一直在專門針對一線反應人員的復健計畫中接受治療。

羅梅洛在戒癮治療計畫中被診斷出患有酒精和/或大麻使用障礙、創傷後壓力症候群（PTSD）以及重度憂鬱症。該案的審前聽證會定於15日舉行。