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舊金山市長與工會達初步協議 2.5萬市府員工4年加薪12%

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山市府與工會達成初步協議，約2.5萬市府員工未來4年將加薪12%，並可在20...
舊金山市府與工會達成初步協議，約2.5萬市府員工未來4年將加薪12%，並可在2029年6月以前免遭裁員。（記者李怡╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山市府與多個大型工會達初步協議，2萬5000名員工4年加薪12%
  • 重點二：協議保障全職工會員工至2029年6月前不裁員，降低勞資衝突風險。
  • 重點三：市府財政仍吃緊，整體加薪成本未公布，未來預算缺口壓力仍大。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與多個大型市府工會達成初步協議，約2萬5000名市府員工未來4年將加薪12%，全職工會員工並可在2029年6月以前免遭裁員。協議仍須由各工會基層會員表決，通過後將涵蓋舊金山八成以上市府員工。

協議涉及服務業雇員國際工會Local 1021、國際專業及技術工程師聯合會Local 21，以及代表公共工程、交通和技工等部門員工的工會。這些員工分布在市府不同部門，工作包括公共衛生、社會服務、街道清潔、交通管理及行政服務。

雙方在現有勞工合約明年6月30日到期，此次協議提前達成延長合約的安排。依照初步協議，員工在四年內可獲12%加薪。若把現有合約已排定的加薪計入，至2031年累計調薪幅度可達14.5%。

市府同時承諾，在2029年6月以前不裁減受協議保障的全職工會員工。這項條款對工會格外重要。今年稍早，市府因財政壓力曾要求各部門削減人事支出，一度規畫刪減約500個職位，引發工會反彈。

新協議也降低市府明年出現大規模罷工的可能。加州公共雇用關係委員會先前推翻舊金山對市府員工罷工的限制，使市府員工明年可能首次在近50年內合法罷工。市府與工會若無法談妥新約，交通、清潔及其他公共服務都可能受到影響。

加薪將為市府帶來多少額外支出，目前尚未公布。舊金山仍面臨長期財政壓力，預估2029年可能出現約4億5000萬元預算缺口。

今年稍早，市府已分別與警察及消防員工會談妥4年加薪約14%的合約。一般市府員工獲得接近的調薪幅度後，外界將關注羅偉政府如何在保障人力、維持服務與控制支出之間取得平衡。

初步協議接下來將交由工會會員表決。若獲批准，市議會仍須處理相關合約與預算程序。加薪的完整成本及各年度財政影響，也將成為下一輪市府預算審議的焦點。

精華 FAQ

  • 協議讓約2萬5000名市府員工在未來4年加薪12%，若再加上既有合約已排定的調薪，至2031年累計幅度可達14.5%，涵蓋市府八成以上員工。

  • 市府承諾在2029年6月以前不裁減受協議保障的全職工會員工，這對工會特別重要，也有助降低因勞資談判破裂而引發大規模罷工的可能。

  • 舊金山長期面臨財政壓力，預估2029年可能出現約4億5000萬元預算缺口，但此次加薪的完整成本尚未公布，後續仍將影響市府預算審議。

舊金山 羅偉 裁員

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