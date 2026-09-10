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熱門度假地雙子湖 清出2400磅垃圾 湖底竟藏2把手槍

記者王子涵╱舊金山報導
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清理人員從雙子湖底撈出4999件垃圾，包括31個船錨、24個輪胎、1376個鋁罐...
清理人員從雙子湖底撈出4999件垃圾，包括31個船錨、24個輪胎、1376個鋁罐，甚至還發現兩把老舊手槍。（Clean Up the Lake提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清理團隊在上雙子湖5天撈出2433磅垃圾，共4999件。
  • 重點二：湖底垃圾以1376個鋁罐最多，還有船錨、輪胎和釣具。
  • 重點三：潛水員意外找到2把.22口徑老舊手槍，湖底污染明顯。

舊金山紀事報報導，一支水下清理團隊近日在加州東塞拉（Eastern Sierra）熱門度假地雙子湖（Twin Lakes）的上雙子湖（Upper Twin Lake）展開清理行動，5天內從湖底撈出2433磅垃圾，共計4999件，其中包括31個船錨、24個輪胎、1376個鋁罐，甚至還發現兩把老舊手槍。

上雙子湖位於莫諾縣（Mono County），距離布里奇波特（Bridgeport）西南約20分鐘車程，緊鄰優勝美地國家公園東北邊界。雙子湖周邊群山環繞，是當地熱門高山度假區，遊客經常到此租住小屋、釣鱒魚及進行健行等戶外活動。

今年8月，太浩湖非營利組織「Clean Up the Lake」派出水下垃圾清理團隊，在上雙子湖展開為期五天的行動。潛水員沿著約4哩長的湖岸線進行18次潛水，最深下潛至約25呎，以人工方式將沉積在湖底的垃圾逐件撿起。

其中最引人注意的是數量驚人的鋁製飲料罐。潛水員此次共撈出1376個鋁罐，多數為Bud Light、Coors和Busch等啤酒品牌。韋斯特形容，湖底幾乎到處都是啤酒罐。

除了大量啤酒罐之外，潛水員還清理出不少釣魚線、魚鉤及其他釣魚留下的廢棄物，更意外發現兩把.22口徑手槍，其中一把為老式derringer手槍，另一把則是左輪手槍。

團隊此次還發現多件體積或重量過大、無法由潛水員直接帶上岸的物品，包括一根長達六呎的金屬管，以及多個被鐵鏈鎖在一起的船錨。

「Clean Up the Lake」表示，這次清理出的垃圾數量和種類，顯示多年來的休閒活動即使在表面看起來乾淨的自然環境中，也可能在水下留下長期痕跡。

精華 FAQ

  • 清理團隊在5天內從上雙子湖湖底撈出2433磅垃圾，共計4999件，涵蓋鋁罐、船錨、輪胎、釣具等多種廢棄物，顯示湖底積累的垃圾數量相當驚人。

  • 數量最多的是鋁製飲料罐，共撈出1376個，多數是Bud Light、Coors和Busch等啤酒品牌。潛水員形容湖底幾乎到處都能看到啤酒罐。

  • 除了常見垃圾外，潛水員還找到2把.22口徑手槍，其中一把是老式derringer，另一把是左輪手槍；另外也發現長金屬管與被鐵鏈綁在一起的船錨等大型物件。

加州 舊金山 釣魚

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