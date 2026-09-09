防偷竊破壞 BART試辦無人機巡邏

灣區捷運（BART）計畫在東灣Bay Fair至Hayward站之間約3.5哩軌道路段試辦無人機巡邏，圖為Bay Fair站。（記者王湘涵╱攝影）

搭乘灣區 捷運（BART），未來可能會看到無人機 在軌道上空巡邏。BART警察局提出一項為期180天的無人機試辦計畫，初期重點鎖定東灣Bay Fair站至Hayward站之間約3.5哩的軌道路段，希望遏止設備遭破壞及零件失竊，也可用於搜救、安全檢查及緊急事件應變。相關計畫10月8日交由BART董事會審議。

根據BART公布的監控影響報告，Bay Fair至Hayward之間的軌道路段過去曾發生基礎設施遭破壞，以及竊賊拆走設備零件等情況。BART警察局認為，無人機可提供空中視野，讓警方更快掌握現場情況、提升員警安全，也能協助自動化安全檢查，減少設備受損可能造成的列車延誤。

BART發言人表示，試辦期間BART不需支付無人機購置費用，廠商將在180天內免費出借設備，供BART測試及評估。依照規畫，無人機可由人員遠端操控，也能按照預先設定的路線飛行，透過攝影及錄影設備蒐集影像，資料將儲存在安全伺服器，並採取措施防範網路攻擊及未經授權存取。

除了巡查軌道，BART提出的政策也允許無人機用於警務、搜救、人群管理、安全檢查及工程等工作。發生緊急事件時，也能讓警方先從空中了解現場狀況，再決定如何部署人力。

不過，警用無人機也帶來隱私及監控疑慮。BART提出的使用政策明定，不得利用無人機進行一般性監控、騷擾民眾，或從事違反美國憲法第四修正案及其他法律的行為，也不得將設備用於私人事務。

官方補助資料顯示，BART基礎設施部門與警察局曾共同向聯邦政府申請200萬美元補助，希望利用無人機檢查基礎設施、協助警方調查及尋找系統潛在危險，並可建立3D影像模型，供工作人員遠端測量及檢視設施，不過該筆補助最終並未獲得批准。