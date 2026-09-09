我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

防偷竊破壞 BART試辦無人機巡邏

記者王湘涵╱聖利安住報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區捷運（BART）計畫在東灣Bay Fair至Hayward站之間約3.5哩軌...
灣區捷運（BART）計畫在東灣Bay Fair至Hayward站之間約3.5哩軌道路段試辦無人機巡邏，圖為Bay Fair站。（記者王湘涵╱攝影）

搭乘灣區捷運（BART），未來可能會看到無人機在軌道上空巡邏。BART警察局提出一項為期180天的無人機試辦計畫，初期重點鎖定東灣Bay Fair站至Hayward站之間約3.5哩的軌道路段，希望遏止設備遭破壞及零件失竊，也可用於搜救、安全檢查及緊急事件應變。相關計畫10月8日交由BART董事會審議。

根據BART公布的監控影響報告，Bay Fair至Hayward之間的軌道路段過去曾發生基礎設施遭破壞，以及竊賊拆走設備零件等情況。BART警察局認為，無人機可提供空中視野，讓警方更快掌握現場情況、提升員警安全，也能協助自動化安全檢查，減少設備受損可能造成的列車延誤。

BART發言人表示，試辦期間BART不需支付無人機購置費用，廠商將在180天內免費出借設備，供BART測試及評估。依照規畫，無人機可由人員遠端操控，也能按照預先設定的路線飛行，透過攝影及錄影設備蒐集影像，資料將儲存在安全伺服器，並採取措施防範網路攻擊及未經授權存取。

除了巡查軌道，BART提出的政策也允許無人機用於警務、搜救、人群管理、安全檢查及工程等工作。發生緊急事件時，也能讓警方先從空中了解現場狀況，再決定如何部署人力。

不過，警用無人機也帶來隱私及監控疑慮。BART提出的使用政策明定，不得利用無人機進行一般性監控、騷擾民眾，或從事違反美國憲法第四修正案及其他法律的行為，也不得將設備用於私人事務。

官方補助資料顯示，BART基礎設施部門與警察局曾共同向聯邦政府申請200萬美元補助，希望利用無人機檢查基礎設施、協助警方調查及尋找系統潛在危險，並可建立3D影像模型，供工作人員遠端測量及檢視設施，不過該筆補助最終並未獲得批准。

精華 FAQ

  • 初期將先鎖定東灣Bay Fair站至Hayward站之間約3.5哩的軌道路段，做為180天試辦範圍，觀察是否能有效降低破壞、失竊與列車延誤風險。

  • BART希望利用無人機提供空中視野，及早發現基礎設施遭破壞、設備零件失竊等狀況，也可協助安全檢查、搜救與緊急事件應變，提升警方與乘客安全。

  • 試辦期間BART不需支付購置費，廠商將免費出借180天；同時政策禁止一般性監控、騷擾或違法使用，影像資料也會存放於安全伺服器並防範未授權存取。

灣區 無人機

上一則

氣溫飆升 周三迎今年來最熱一天 聖荷西可能突破華氏100度

下一則

舊金山嚴打零售竊盜 半年逮844人增27%、追回逾41萬元贓物

延伸閱讀

花數百億 審計部批無人機防禦系統功能不全、專屬飛測場停滯

花數百億 審計部批無人機防禦系統功能不全、專屬飛測場停滯
西雅圖輕軌 14站將設驗票閘門 提高乘客付費率

西雅圖輕軌 14站將設驗票閘門 提高乘客付費率
俄軍無人機驚見Nvidia迷你電腦 紐時曝AI自主獵殺目標 無真人參與

俄軍無人機驚見Nvidia迷你電腦 紐時曝AI自主獵殺目標 無真人參與
「見證者」無人機大升級 時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自中國

「見證者」無人機大升級 時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自中國
舊金山打擊組織型零售竊盜 9天抓19人、有人涉案金額逾萬元

舊金山打擊組織型零售竊盜 9天抓19人、有人涉案金額逾萬元

熱門新聞

一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
34--川普政府近日重啟終止H-1B簽證持有人配偶工作許可的計畫，灣區可能大受影響。(本報檔案照)

川普擬廢H-4工作權 灣區恐成重災區 矽谷招聘雪上加霜

2026-09-02 02:18
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了，糧食補助新規上路。（記者李怡╱攝影）

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

2026-09-02 18:43
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49
消防人員出動約25人，花費近兩個小時逐步清出車內大量垃圾，最終成功將男子救出並送醫。（舊金山警局提供）

垃圾車內傳呼救聲 舊金山25名消防員翻垃圾2小時 救出一男子

2026-09-02 13:33

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲