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BART閘門啟用1年 犯罪率大降67% 逃票也減少

記者王子涵／舊金山報導
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BART在全部50個車站完成新閘門安裝，比原定全面完成的日程提前數個月。（本報檔...
BART在全部50個車站完成新閘門安裝，比原定全面完成的日程提前數個月。（本報檔案照）

灣區捷運（BART）8日公布最新數據，自新一代驗票閘門（Next Generation Fare Gates）全面啟用以來，系統內針對乘客的犯罪率明顯下降。以每百萬人次計算，從2024年底至最新一季，乘客遭遇犯罪的比率下降67%，同期與捷運警察及安全事件相關的列車延誤也減少47%。

BART表示，犯罪率下降的同時，搭乘人數正在增加。由於需要警方處理的通報事件減少，與治安相關的列車延誤也隨之降低。

BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，當局原本就預期更新、現代化的閘門可以改善乘客體驗，如今證明新閘門帶來重大改變。他說，新閘門是「新BART」的核心之一，相較於僅僅一年前，目前乘客享有更安全、乾淨及可靠的搭乘體驗。

今年9月正值BART完成新一代驗票閘門安裝滿一周年。BART在全部50個車站完成新閘門安裝，比原定2026年底全面完成的期限提前數個月。

除了犯罪率下降，乘客目睹逃票的情況也明顯減少。BART調查顯示，曾在搭乘期間看到有人逃票的乘客比率下降60%。初步數據也顯示，由於逃票減少，新閘門估計每年可為BART增加約1000萬元票務收入。

BART警局長富蘭克林（Kevin Franklin）表示，新閘門加上警方在列車和車站內增加高能見度巡邏，形成多層安全防護。隨著逃票事件通報減少，也讓警員可以更快速地處理捷運系統內的緊急事件。

新一代閘門採用透明擺動式門板，相較舊式閘門更難強行推開、翻越或從下方鑽過。整套閘門形成至少72吋、約6呎高的屏障，希望藉此阻止逃票行為。

BART目前也持續強化新閘門，以防止有人強行闖入或蓄意破壞。配備新型馬達的閘門在測試中，已能承受約926磅力量的連續撞擊1萬次。目前這套新系統正在屋崙競技場站（Coliseum）及Pittsburg Center站進行實地測試。

精華 FAQ

  • BART公布的最新數據顯示，以每百萬人次計算，乘客遭遇犯罪的比率自2024年底至最新一季下降67%，反映新閘門啟用後治安狀況明顯改善。

  • 調查顯示，曾目睹有人逃票的乘客比率下降60%，初步數據也估計，新閘門可讓BART每年增加約1000萬元票務收入，顯示防逃票效果明顯。

  • BART透過透明擺動式門板與至少72吋高的屏障阻擋闖入，再配合警方高能見度巡邏，形成多層防護；目前也在Coliseum及Pittsburg Center站測試強化版閘門。

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