APAPA亞裔生暑期實習 走進政府實戰公共政策

APAPA大佛利蒙分會暑期實習計畫三名高時數實習生合影，三人實習時數均超過120小時。（記者王湘涵╱攝影）

亞太裔公共事務 聯盟（APAPA）大佛利蒙分會日前在佛利蒙舉行2026年暑期實習計畫畢業典禮，今年共有31名學生參與，29人完成至少60小時實習，走進市長、市議員、縣政委員等政府辦公室，實戰公共政策。

畢業典禮由佛利蒙市議員邵陽致歡迎詞，APAPA大佛利蒙分會主席邱佩芝開場，佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）與聖克拉拉縣第三選區縣議員員李洲曉（Otto Lee）先後致詞，並安排實習生分享及頒獎。

APAPA大佛利蒙分會主席邱佩芝表示，大佛利蒙分會自2018年舉辦暑期實習計畫，範圍涵蓋東灣及南灣。今年31名學生加入，29人完成至少60小時的畢業要求，十多人超過100小時，最高達153小時，並獲實習單位良好回饋。

佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）到場，並分享自己的移民家庭故事。他在佛利蒙長大，父親在印度原是獸醫，來美後一度擔任夜間保全；母親原是數學老師，移民後到麥當勞工作。他後來成為獸醫，約18年前加入佛利蒙人際關係委員會，開始接觸貧困、無家可歸等問題，之後進入市議會，最終成為市長。

薩爾萬說，市長辦公室今年就有36名實習生。他也指出，亞裔 有時容易「低估自己」，鼓勵學生建立自信及溝通能力，投入公共服務。

聖塔克拉拉縣議員員李洲曉（Otto Lee）提醒，實習不應只為履歷或推薦信，而應藉由親身參與思考公共服務。他並以自己選舉落敗、12年後再次參選成功的經歷勉勵學生，面對失敗仍要重新站起來。

在聖他克拉拉市政府實習的安娜（Anna Zhao），研究當地50多座資料中心的利弊，包括龐大用電需求及市府因應政策，也接觸地方團體了解相關議題。參與讓她更了解政府運作，也體會到民眾不應害怕發聲；實習結束後，她還將繼續投入當地市長選舉的競選活動。

在佛利蒙市議員邵陽辦公室實習的伊莉莎白（Elizabeth Zhang），則研究第47號及第36號提案等政策變化與犯罪趨勢，查閱城市資料庫及預算紀錄。過去覺得政府龐大又遙遠，實習後才發現，每項政策背後都是許多人共同努力的結果。

其他實習生接觸的議題還包括小型企業許可、寄養青年、高等教育及再生能源等。薩爾萬勉勵學生，APAPA為他們打開公共事務之門，未來也應為其他年輕人創造機會。

APAPA大佛利蒙分會2026年暑期實習計畫畢業典禮，實習生與民選官員、實習單位代表及主辦方合影。（記者王湘涵╱攝影）

佛利蒙市議員邵陽在APAPA大佛利蒙分會暑期實習計畫畢業典禮致歡迎詞。（記者王湘涵╱攝影）

完成APAPA大佛利蒙分會暑期實習計畫的學生手持證書合影，今年共有29人完成至少60小時實習。（記者王湘涵╱攝影）

APAPA大佛利蒙分會主席邱佩芝表示，今年共有31名學生參與暑期實習計畫，29人完成至少60小時實習。（記者王湘涵╱攝影）

佛利蒙市長薩爾萬分享自身移民家庭及投入公共服務的經歷，鼓勵亞裔青年建立自信、參與公共事務，為下一個人「開一扇門」。（記者王湘涵╱攝影）

聖克拉拉縣第三選區縣議員李洲曉勉勵學生，實習不應只為大學申請或履歷，更應藉此認識公共服務。（記者王湘涵╱攝影）