從市集起步 灣區華人夫妻「磨太書店」 打造中文閱讀空間

Motata書店商品包括小說、文學、生活類及女性題材等不同類型的中文書籍。（記者龔玥╱攝影）

一家由灣區華人 夫妻創辦的生活選物品牌Motata，近年從市集攤位起步，逐步發展成線上生活用品商店，並延伸經營中文書店，販售多種類型的中文書籍。

品牌創辦人Jay Huang通過官網表示，夫妻兩人的創業靈感來自2022年底前往東京的一次旅行。當時兩人在東京停留約一個月，逛了不少精品店及家居用品店，注意到當地許多日常用品都帶有明顯的設計及工藝特色。

回到灣區後，兩人發現當地較難找到自己在東京看到的這類生活選物店，因此決定自行創業。Motata最早曾在庫比蒂諾當地的市集設立攤位，之後逐漸轉向網路銷售，目前主要販售餐具、飲具、家居用品、蠟燭、文具及各類小型生活用品。

與一般生活用品網店不同，Motata目前也經營中文書店「磨太書店」，商品包括小說、文學、生活類及女性題材等不同類型的中文書籍。書店除了提供經典中文讀物，也加入近年受到華語讀者關注的一批女性題材作品，涵蓋女性成長、婚姻、家庭、職場以及女性自我意識等內容。

近年女性題材文學在華語社交媒體受到不少關注，一些以女性處境、親密關係及個人成長為主題的作品持續受到年輕讀者討論。對生活在海外的華語讀者而言，中文書籍除了閱讀需求，也成為維繫中文閱讀習慣的一種方式。

從目前網站商品來看，Motata的生活用品包括陶瓷杯、玻璃餐盤、木製餐具、風鈴、保存花卉、音樂盒及蠟燭等，部分商品來自日本及中國工匠。網站上的部分陶瓷杯售價約29至36美元，玻璃餐盤約29美元，黃銅風鈴售價79美元。

品牌名稱「Motata」也與創辦人的華人背景有關。Huang表示，這個詞來自上海方言，意思接近「慢慢移動的女人」，是對母親、上海以及慢下來生活方式的一種紀念。

目前Motata主要透過網路銷售生活用品及中文書籍，也透過不同線下活動接觸灣區消費者。從生活用品到中文讀物，這家由華人夫妻創辦的小型品牌，試圖將日常消費與華人文化內容結合，也反映出灣區華人消費市場除了餐飲之外，中文閱讀及生活方式類產品同樣存在一定需求。