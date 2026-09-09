曾在eBay上拍賣的北加城鎮又要賣了 布里吉維爾背後有這些故事

首個在eBay上售出的北加城鎮Bridgeville，將重返市場。(圖取自Bridgeville Community Center臉書)

加州 城鎮布里吉維爾(Bridgeville)曾於2002年創造歷史，成為第一個在eBay上出售的城鎮；如今，即將再次掛牌待售。

「紐約郵報」報導，這個北加 州城鎮位在Van Duzen河畔，位於尤瑞卡(Eureka)東南45哩、Fortuna以東26哩處；人口約僅有25人，整個鎮占地80畝，環繞美麗紅木。但為布里吉維爾尋找理想買家，過程幾經波折。

布里吉維爾最初由前所有者拉波爾(Elizabeth Lapple)在eBay掛牌，起拍價定為77.5萬美元。持續一個月競價戰，吸引250次出價，最終將價格推高至177萬7877美元。

然而，得標者在了解需要大量整修後，選擇退出；根據「SF Gate」報導，隨後又有十多筆交易也以失敗告終。

兩年後的2004年，來自加州橙縣的財務顧問克拉爾(Bruce Krall)以70萬美元買下布里吉維爾。曾計畫將其改造成一個健康Spa，但由於無力負擔修繕費用，他於2006年再次將該鎮掛上eBay出售。

下一任買家是來自洛杉磯的25歲娛樂業經理拉佩爾(Daniel LaPaille)，2006年以125萬美元買下這個城鎮。他曾計畫重振布里吉維爾。然而，他在購入該鎮僅數月後自殺身亡。

如今，該鎮歸拉佩爾的家人所有，但他們希望將其出售給一名能夠至少部分實現他願景的買家。拉佩爾的母親、也是布里吉維爾現任所有者辛蒂(Cindy LaPaille)表示，希望能看到一個真正希望這個社區繁榮發展的人，理想買家應住在這個小鎮。

今年9月晚些時候，布里吉維爾將由「Madrone Realty」房產經紀人巴卡(Derek Baca)代理掛牌，他已收到潛在買家的諮詢，詢問該地塊的土地用途規畫情況，這些買家有意開展各種項目，從增建小屋到建造露營車園區。

布里吉維爾地點位於5號公路和101號公路之間，地理位置獨特，非常適合作為旅途中轉站。無論是開設加油站、餐車，甚至是太陽能電動車充電站，都能為途經旅客提供便利。