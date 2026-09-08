AI新時代 中文教育者分享留生妙招
學生人數減少、AI快速走進教學現場，海外中文學校如何留住學生，老師又該怎麼教？北加州中文學校聯合會將推出兩場「充電」活動，9月為校長及行政人員舉辦行政營，聚焦僑校經營及主流教育接軌；10月則首度舉辦教學研討會，從AI協作、沉浸式教學到師生溝通，為第一線教師充電。
僑教中心副主任蔡佳樺表示，海外中文教育如何「接軌主流」，一直是僑校及僑委會關注方向。
北加州中文學校聯合會會長廖琇菁表示，行政營已有一、兩年未舉辦，今年重新推出，希望替校長及行政人員「充電」。她笑說，老師、學生和家長有問題都找校長，「那校長有問題要找誰呢？」希望聯合會成為校長的後盾。
以「校長有約，行政充電：僑校升級GO」為主題的行政營將於9月27日在聖荷西慈濟北加州分會舉行。廖琇菁指出，部分中文學校學生減少，甚至面臨關校，但也有學校持續成長，值得彼此交流；她希望校長知道「你不是一個人，不是孤單的」，活動結束時能「電力滿格」回到學校。
佛利蒙聯合高中學區委員會主席寇惠風將以「展望未來，莫忘初衷–AI時代的校務行政工作」為題，分享留住學生、家長及行政團隊的「大秘寶」。舊金山華語文學習中心（TCML）校長李亭儀將分享如何從成人華語等市場尋找新生源。陳俊哲副校長則談中文學分與主流教育接軌，並安排華語文能力測驗分享。
第一次教學研討會將於10月18日在金山灣區僑教中心舉行，以「走進教學新時代！」為主題，聚焦AI協作、教學創新及溝通藝術。
研討會邀請三位講師。陳姮良將分享教師如何與AI協作、提升教學效率，並思考教師不可取代的專業價值；汪敏娟將分享實戰教案及教具，讓中文課「玩起來、動起來、活起來」；海翔則分享課堂及親師溝通技巧。
廖琇菁也將安排「與會長有約」座談，聽取第一線教師心聲。
聯合會將在9月舉辦校長及行政人員行政營，10月則首度推出教學研討會，分別從校務經營與第一線教學兩端，協助海外中文學校面對新挑戰。 行政營聚焦學生減少、學校可能關校等壓力，並分享如何留住學生、家長與行政團隊，同時強化僑校與主流教育接軌，讓校長彼此交流支援。 研討會主題是走進教學新時代，內容包括AI協作、實戰教案、沉浸式教學與親師溝通，讓教師提升效率、增添課堂互動，也思考自身不可取代的專業價值。
精華 FAQ
聯合會將在9月舉辦校長及行政人員行政營，10月則首度推出教學研討會，分別從校務經營與第一線教學兩端，協助海外中文學校面對新挑戰。
行政營聚焦學生減少、學校可能關校等壓力，並分享如何留住學生、家長與行政團隊，同時強化僑校與主流教育接軌，讓校長彼此交流支援。
研討會主題是走進教學新時代，內容包括AI協作、實戰教案、沉浸式教學與親師溝通，讓教師提升效率、增添課堂互動，也思考自身不可取代的專業價值。
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