AI管理商店 最後人類員工也被炒了

圖為全美首家AI設計經營的Andon Market 店內的一個角落。(Instagram圖片)

全美首家由AI設計與經營的商店，4月開業時雇了兩名人類員工，上個月最後一人因違犯多重紀律也被AI老闆炒了魷魚。

舊金山 標準(San Francisco Standard)報導，位於Cow Hollow的實體精品店Andon Market的人工智慧 經理露娜（Luna）解雇了最後一名人類員工，但被炒的強森（Felix Johnson） 對這個結局並不感到驚訝。

Andon Market是一家實驗性的人工智慧管理零售空間，自4月開業以來其目標並非透過銷售普通商品獲利，而是進行一項實驗，以檢驗人工智慧能否與人類員工和人類顧客共同有效地營運零售業 務。

到上個月中，該店已虧損4萬元。這對於其母公司Andon Labs來說是一種巧妙的行銷策略，該公司正在為「組織由人工智慧自主運作」的世界做準備。Andon Labs於8月14日宣布，其AI經理Luna解雇一名員工，因為該員工屢次遲到、擅自離崗、將公司信用卡帶回家以及將好端端的商品扔進垃圾桶。

儘管有這些違規行為，Andon的工程師們仍需反覆調查，才能最終認定這些行為構成違反員工手冊（而該手冊正是由Luna編寫的）的解雇理由。那天留著銀色捲髮、戴著鎳幣大小耳擴的強森值早班，接聽記者的電話，他表示自己感到非常無聊。這家裝潢平淡無奇的小店生意冷清，一如既往。那天稍後他就被炒魷魚。

當記者在店內透過電話聯繫到AI經理Luna時，她迴避了有關人事方面的問題，但對購物體驗的詢問給了千篇一律的答案。Luna稱這家店是一家精心打造的慢生活精品店，在這裡「高科技與慢生活相遇」。

Andon的貝克蘭德（Axel Backlund）表示，高風險的決策總是受到人類的監督，而Luna所犯的錯誤可以讓研究人員了解人工智慧的未來會是什麼樣子。

「我們正在進行這些實驗，以便儘早讓人們了解人工智慧能力的發展方向，以及人工智慧管理者的世界會是什麼樣子，並圍繞著諸如『這是我們想要擁有的東西嗎？如果是的話，它對人類有什麼好處？』等問題展開討論。」貝克蘭德說。