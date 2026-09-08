我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

登山客遇山獅 聖塔克拉拉縣直升機救援

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名女子在Sierra Vista Open Space Preserve意外遇...
一名女子在Sierra Vista Open Space Preserve意外遇到山獅。（google map）

一名女子日前在聖塔克拉拉縣Sierra Vista Open Space Preserve健行時，意外遇到山獅，因擔心遭到攻擊受困步道，當局最後出動直升機將她救出。

聖塔克拉拉谷開放空間管理局（Santa Clara Valley Open Space Authority）表示，這起事件發生在8月27日。這名女登山客在Boccardo Loop Trail附近健行時，發現一隻山獅出現在距離她約60呎（約18公尺）的位置。

Mercury News報導，女子遇到山獅後隨即轉身離開，但她告訴當局，山獅似乎開始朝她的方向跟隨。聖塔克拉拉縣警長辦公室隨後派出直升機前往救援，女子最終在步道上找到相對安全的位置，等待救援人員抵達，事件中沒有受傷。

不過，當局事後訪談女子並分析整起遭遇後認為，山獅實際上只向女子移動了約1至2呎，並沒有持續跟蹤，也沒有出現具有攻擊性的行為。

開放空間管理局自然資源經理Aaron Hébert表示，山獅突然朝人移動確實可能令人害怕，但如果沒有蹲伏、持續追蹤等其他行為，通常更符合山獅正常活動模式，而非攻擊前兆。

因此，官員認為這次事件並不足以構成長時間關閉步道，或要求加州魚類與野生動物局捕捉並轉移這隻山獅。

當局提醒，山獅是灣區自然環境的一部分，民眾在山獅出沒的棲息地健行時，應提高警覺，尤其是清晨、黃昏及夜間等山獅較活躍的時段。建議盡量結伴同行，讓兒童待在身邊，攜帶充電手機並隨時掌握自己的位置，也可以考慮攜帶哨子。

如果真的遇到山獅，千萬不要奔跑。奔跑可能觸發山獅的追逐本能。民眾應面向山獅，抬高雙手、張開外套或將背包舉高，讓自己看起來更大，同時保持目光接觸。

此外，不要蹲下或彎腰，以免讓自己看起來更小、更脆弱；應用堅定且響亮的聲音喝止山獅，並慢慢後退，給山獅留下可以逃離的空間。如果山獅表現出攻擊性或持續朝人靠近，可以丟擲物品、大聲呼喊；若真的遭到攻擊，則應奮力反擊。

過去10年間，灣區曾發生兩起獲確認的山獅攻擊人類事件，受害者都是兒童。2020年，一名6歲女童在Rancho San Antonio Open Space Preserve遭山獅攻擊；2023年，半月灣附近一名5歲男童也曾遭到山獅攻擊。

精華 FAQ

  • 事件發生在8月27日的聖塔克拉拉縣 Sierra Vista Open Space Preserve，女子是在 Boccardo Loop Trail 附近健行時，意外發現距離約60呎的山獅。

  • 女子表示山獅似乎朝她移動，因擔心遭攻擊而不敢繼續前進，最後停在步道上較安全的位置等待救援；聖塔克拉拉縣警長辦公室因此派直升機協助。

  • 事後訪談與分析顯示，山獅其實只移動了約1到2呎，沒有持續追蹤或攻擊行為，因此官員認為不必長期封閉步道，也不需捕捉轉移該山獅。

上一則

眾議員羅康納考慮2028選總統 主打經濟民粹主義

下一則

親普亭俄寡頭兒子要求蒙洛公園市建摩天樓 掀居民反彈

延伸閱讀

可愛水獺也咬人？太浩湖游泳客遭咬 傷縫38針

可愛水獺也咬人？太浩湖游泳客遭咬 傷縫38針
女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺

女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺
兩颶風千里外掀浪 灣區海灘恐現10呎巨浪 勞工節連假發布警示

兩颶風千里外掀浪 灣區海灘恐現10呎巨浪 勞工節連假發布警示
法國遊客車輛拋錨死亡谷 徒步求援途中喪命

法國遊客車輛拋錨死亡谷 徒步求援途中喪命

朝聖遇尼泊爾山洪 灣區夫婦「以為死定了」

朝聖遇尼泊爾山洪 灣區夫婦「以為死定了」

熱門新聞

灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
34--川普政府近日重啟終止H-1B簽證持有人配偶工作許可的計畫，灣區可能大受影響。(本報檔案照)

川普擬廢H-4工作權 灣區恐成重災區 矽谷招聘雪上加霜

2026-09-02 02:18
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了，糧食補助新規上路。（記者李怡╱攝影）

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

2026-09-02 18:43
在灣區家庭年收入中位數最高的桑尼維爾，一個家庭的年收入至少要12萬美元才能被視為中產階級。（取自Pexels）

灣區8城擠進全美最貴 年薪30萬還只是「上中產」

2026-09-01 13:14
消防人員出動約25人，花費近兩個小時逐步清出車內大量垃圾，最終成功將男子救出並送醫。（舊金山警局提供）

垃圾車內傳呼救聲 舊金山25名消防員翻垃圾2小時 救出一男子

2026-09-02 13:33

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌