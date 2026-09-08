登山客遇山獅 聖塔克拉拉縣直升機救援

一名女子在Sierra Vista Open Space Preserve意外遇到山獅。（google map）

一名女子日前在聖塔克拉拉縣Sierra Vista Open Space Preserve健行時，意外遇到山獅，因擔心遭到攻擊受困步道，當局最後出動直升機將她救出。

聖塔克拉拉谷開放空間管理局（Santa Clara Valley Open Space Authority）表示，這起事件發生在8月27日。這名女登山客在Boccardo Loop Trail附近健行時，發現一隻山獅出現在距離她約60呎（約18公尺）的位置。

Mercury News報導，女子遇到山獅後隨即轉身離開，但她告訴當局，山獅似乎開始朝她的方向跟隨。聖塔克拉拉縣警長辦公室隨後派出直升機前往救援，女子最終在步道上找到相對安全的位置，等待救援人員抵達，事件中沒有受傷。

不過，當局事後訪談女子並分析整起遭遇後認為，山獅實際上只向女子移動了約1至2呎，並沒有持續跟蹤，也沒有出現具有攻擊性的行為。

開放空間管理局自然資源經理Aaron Hébert表示，山獅突然朝人移動確實可能令人害怕，但如果沒有蹲伏、持續追蹤等其他行為，通常更符合山獅正常活動模式，而非攻擊前兆。

因此，官員認為這次事件並不足以構成長時間關閉步道，或要求加州魚類與野生動物局捕捉並轉移這隻山獅。

當局提醒，山獅是灣區自然環境的一部分，民眾在山獅出沒的棲息地健行時，應提高警覺，尤其是清晨、黃昏及夜間等山獅較活躍的時段。建議盡量結伴同行，讓兒童待在身邊，攜帶充電手機並隨時掌握自己的位置，也可以考慮攜帶哨子。

如果真的遇到山獅，千萬不要奔跑。奔跑可能觸發山獅的追逐本能。民眾應面向山獅，抬高雙手、張開外套或將背包舉高，讓自己看起來更大，同時保持目光接觸。

此外，不要蹲下或彎腰，以免讓自己看起來更小、更脆弱；應用堅定且響亮的聲音喝止山獅，並慢慢後退，給山獅留下可以逃離的空間。如果山獅表現出攻擊性或持續朝人靠近，可以丟擲物品、大聲呼喊；若真的遭到攻擊，則應奮力反擊。

過去10年間，灣區曾發生兩起獲確認的山獅攻擊人類事件，受害者都是兒童。2020年，一名6歲女童在Rancho San Antonio Open Space Preserve遭山獅攻擊；2023年，半月灣附近一名5歲男童也曾遭到山獅攻擊。