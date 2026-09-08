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親普亭俄寡頭兒子要求蒙洛公園市建摩天樓 掀居民反彈

編譯組／綜合報導
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加州蒙洛公園市因與俄羅斯寡頭有關的Willow路80號摩天大樓建設計畫而群情激憤...
加州蒙洛公園市因與俄羅斯寡頭有關的Willow路80號摩天大樓建設計畫而群情激憤。（取自Google Maps）

紐約郵報（New York Post）報導，一名親普亭（Putin）的俄羅斯寡頭的兒子要求批准在蒙洛公園市（Menlo Park）寧靜的郊區中心地帶建造一座巨型摩天大樓，激起了這座富裕的加州城市強烈反對。

聖荷西附近的蒙洛市居民正在反對由俄羅斯前能源部長伊戈爾尤蘇福夫（Igor Yusufov）之子維塔利尤蘇福夫（Vitaly Yusufov）擁有的「Willow路80號」項目。

然而，總檢長邦塔（Rob Bonta）實際上支持了該項目，其辦公室曾致函蒙洛市，聲稱該市拖延審批該計畫的行為違反了州住房法。

居民克萊切夫斯卡（Maria Kleczewska）表示該項目將毀掉這座美麗的城市：「會有多少居民不得不從街道和院子裡眺望那座怪物，而不是我們所鍾愛的蔚藍天空和樹木？會有多少房屋被遮擋在陰影之下？會有多少街道的交通流量急劇增加？」

「向總檢察長據理力爭。這城裡可不止他一個律師。拒絕開發商設定的最後期限。誰死了讓他當上帝了？」另一位居民說道。

據「福布斯」（Forbes）報導，這位前俄羅斯能源部長身家約11億美元，是名為「Fund Energy」的投資基金的創始人；他雖受到加拿大和烏克蘭等國的制裁，但美國和歐盟的制裁名單中卻未見其名。

位於Willow路80號的這處房產於2018年以7200萬美元購得，占地6.7英畝。該項目計劃建造約665套住宅單元、33.2萬平方呎的辦公空間、三棟高度介於301至458呎的建築等。

居民們也因該項目可能帶來的環境影響而對此計畫表示反對。一個名為Menlo Forward的組織專為反對Willow路80號項目而成立，該組織指出：「如此龐大的項目緊鄰San Francisquito溪，其環境影響不容忽視。」

根據加州法律，各城市必須按時向州政府提交住房計畫，但蒙洛市未提交「80 Willow」項目。由於蒙洛市錯過了截止日期，尤蘇福夫可以依據「Builder′s Remedy」推進其計畫，但前提是他必須將部分住房單元作為保障性住房。

鑑於該項目開發商已將審批截止日期定為10月27日，市議會定於周二（8日）召開特別會議，討論總檢察長的信函並擬定回複方案。

精華 FAQ

  • 開發者是俄羅斯前能源部長伊戈爾尤蘇福夫之子維塔利尤蘇福夫，他持有Willow路80號項目，並計畫在當地推動大型住宅與商辦開發。

  • 居民主要擔心建案會破壞社區天際線、讓周邊住宅長期受陰影影響，並造成交通量上升；另有團體指出，項目緊鄰San Francisquito溪，環境衝擊不容忽視。

  • 由於蒙洛市未按時提交住房計畫，開發商可依Builder′s Remedy推進方案，但需納入部分保障性住宅；總檢長則主張市府拖延審批違反州住房法。

俄羅斯 普亭 聖荷西

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