加州蒙洛公園市因與俄羅斯寡頭有關的Willow路80號摩天大樓建設計畫而群情激憤。（取自Google Maps）

紐約郵報（New York Post）報導，一名親普亭 （Putin）的俄羅斯 寡頭的兒子要求批准在蒙洛公園市（Menlo Park）寧靜的郊區中心地帶建造一座巨型摩天大樓，激起了這座富裕的加州城市強烈反對。

聖荷西 附近的蒙洛市居民正在反對由俄羅斯前能源部長伊戈爾尤蘇福夫（Igor Yusufov）之子維塔利尤蘇福夫（Vitaly Yusufov）擁有的「Willow路80號」項目。

然而，總檢長邦塔（Rob Bonta）實際上支持了該項目，其辦公室曾致函蒙洛市，聲稱該市拖延審批該計畫的行為違反了州住房法。

居民克萊切夫斯卡（Maria Kleczewska）表示該項目將毀掉這座美麗的城市：「會有多少居民不得不從街道和院子裡眺望那座怪物，而不是我們所鍾愛的蔚藍天空和樹木？會有多少房屋被遮擋在陰影之下？會有多少街道的交通流量急劇增加？」

「向總檢察長據理力爭。這城裡可不止他一個律師。拒絕開發商設定的最後期限。誰死了讓他當上帝了？」另一位居民說道。

據「福布斯」（Forbes）報導，這位前俄羅斯能源部長身家約11億美元，是名為「Fund Energy」的投資基金的創始人；他雖受到加拿大和烏克蘭等國的制裁，但美國和歐盟的制裁名單中卻未見其名。

位於Willow路80號的這處房產於2018年以7200萬美元購得，占地6.7英畝。該項目計劃建造約665套住宅單元、33.2萬平方呎的辦公空間、三棟高度介於301至458呎的建築等。

居民們也因該項目可能帶來的環境影響而對此計畫表示反對。一個名為Menlo Forward的組織專為反對Willow路80號項目而成立，該組織指出：「如此龐大的項目緊鄰San Francisquito溪，其環境影響不容忽視。」

根據加州法律，各城市必須按時向州政府提交住房計畫，但蒙洛市未提交「80 Willow」項目。由於蒙洛市錯過了截止日期，尤蘇福夫可以依據「Builder′s Remedy」推進其計畫，但前提是他必須將部分住房單元作為保障性住房。

鑑於該項目開發商已將審批截止日期定為10月27日，市議會定於周二（8日）召開特別會議，討論總檢察長的信函並擬定回複方案。