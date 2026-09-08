舊金山鑄造僅24枚 1894年10分錢硬幣125萬元拍出
一枚10美分硬幣表面呈暗銀色，泛著黃銅色澤，乍看之下毫不起眼。然而，擁有130多年歷史的它，被認為是美國貨幣收藏中最稀有的硬幣之一。
灣區NBC電視台報導，這枚1894-S Barber dime本月1日在拍賣會上以125萬500元的價格成交，是近70年前一位青少年收藏家購入價格的260倍以上。
這位青少年收藏家是鮑爾斯（Q. David Bowers），他在1957年以4750元價格購得這枚硬幣，當時他年僅19歲。這筆轟動一時的交易，開啟了他日後在稀有貨幣領域上輝煌的職業生涯。
然而，這枚1894-S Barber dime背後的故事遠不止於此，它的稀有性要高於許多其他稀有硬幣。
這枚硬幣於1894年在舊金山鑄造，當時正值「1893年經濟恐慌」時期（Panic of 1893）。在新鑄貨幣需求急遽下降的情況下，舊金山鑄幣廠（San Francisco Mint）在1894年6月僅鑄造了24枚1894-S Barber dime。
目前，已確認仍存世的1894-S Barber dime僅有九枚，但專家認為可能還有其他尚未被發現的1894-S Barber dime。由於已知存世數量極少，而且許多藏品都被私人收藏者數十年持有，因此能購買到的機會少之又少。
拍賣行Stack's Bowers Galleries表示，1894-S Barber dime是貨幣收藏界的經典珍品之一，光是提及這枚硬幣，即使是業餘收藏家也會慕名而來。
這枚硬幣在1957年以5000美元的估價出現在拍賣會上時，鮑爾斯就意識到它的珍貴性。最終，他以4750美元價格得標，在當時引起全國關注。後來，他再以6000美元賣出這枚硬幣，但其價值在接下來數十年裡持續大幅上漲。
Stack's Bowers稱，在1日拍賣會之前，自2005年以來僅有五枚1894-S Barber dime出現在拍賣會上，這幾枚硬幣的成交價在130萬至216萬美元之間。
鮑爾斯曾擁有的這枚硬幣已有36年未出現在拍賣會上，它之前曾於1987年和1990年，分別以7萬7000美元和9萬3500美元價格售出。
它於1894年在舊金山僅鑄造24枚，現已確認存世只有9枚，且多數長年由私人收藏，市場上極難見到，因此被視為美國貨幣收藏中的經典珍品。 它本月1日在拍賣會以125萬500元成交，遠高於鮑爾斯1957年以4750元買入的價格，換算下來已超過260倍，顯示其稀缺性與收藏價值飆升。 Q. David Bowers在19歲時以4750元標得這枚硬幣，這筆交易開啟他在稀有貨幣領域的職業生涯；之後他曾賣出，硬幣多年後再度升值並重返拍場。
精華 FAQ
它於1894年在舊金山僅鑄造24枚，現已確認存世只有9枚，且多數長年由私人收藏，市場上極難見到，因此被視為美國貨幣收藏中的經典珍品。
它本月1日在拍賣會以125萬500元成交，遠高於鮑爾斯1957年以4750元買入的價格，換算下來已超過260倍，顯示其稀缺性與收藏價值飆升。
Q. David Bowers在19歲時以4750元標得這枚硬幣，這筆交易開啟他在稀有貨幣領域的職業生涯；之後他曾賣出，硬幣多年後再度升值並重返拍場。
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