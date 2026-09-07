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曾3犯案3交保 吉爾洛男涉性侵10歲童 法官裁定不得保釋

記者龔玥╱聖荷西報導
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一名來自吉爾洛的25歲男子，被控在擔任暑期營隊輔導員期間性侵3名10歲女童。聖塔克拉拉縣地檢處日前正式對他提出三項重罪指控。由於三名受害者是先後報案，嫌犯此前曾三度遭到逮捕，也三度獲准交保。案件如今合併審理後，法官裁定他在案件審理期間不得保釋。

根据Nbc Bay Area的报導，被告拉蒙(Anthony Joseph Ramon)被控今年6月在莫甘山水上中心（Morgan Hill Aquatic Center）的一次暑期營隊外出活動中，對3名10歲女童實施猥褻行為。檢方以3項「對14歲以下兒童實施猥褻行為」（lewd acts on a child under 14）的重罪罪名起訴，並附加「多名受害者」加重條款，可能導致更重刑期。

由於三名女童並非同時向警方報案，而是先後提出指控，拉蒙此前分別遭到逮捕。每次遭逮捕後，他都曾獲准交保並離開羈押狀態。聖塔克拉拉縣檢察官辦公室之後將三起案件合併，並要求法院不要再准許拉蒙保釋。

上周五庭審中，法官同意檢方要求，認定拉蒙對社區可能構成危險，因此裁定他不得保釋。裁決作出後，法警隨即上前為拉蒙戴上手銬，將他重新收押。檢方在庭上同時披露調查的新進展，表示警方初步在拉蒙的手機中發現疑似兒童色情內容，相關調查仍在進行中，未來可能有更多資訊公布。

聖塔克拉拉縣檢察官辦公室表示，這起案件也再次引發對加州保釋制度的討論。檢方認為，在涉及嚴重及暴力犯罪的案件中，如果司法程序過度強調被告獲得保釋的權利，受害者及其家屬所承受的痛苦與創傷可能被忽視。

不過，拉蒙的辯護律師佩爾尼克(William Pernick)反對取消保釋，並強調法官此次裁定並不代表拉蒙已被認定犯罪。佩爾尼克在庭上表示，拉蒙的家人為了確保他按照法院要求出庭，已經付出相當大的經濟代價。他同時強調，這次裁定並不是對案件事實的最終判決，也不代表法院已認定拉蒙有罪。

辯方指出，拉蒙目前仍依法享有無罪推定，保釋裁定的目的在於判斷他是否應在案件審理期間被羈押，而不是判定他是否實際犯下相關罪行。拉蒙的家人周五也出席庭審，但拒絕接受媒體採訪。

這起案件此前已引起莫甘山社區關注。拉蒙被指控案發時曾擔任YMCA暑期營隊輔導員，相關指控涉及營隊活動期間的未成年參與者。

目前案件調查仍在進行，拉蒙將繼續被羈押，下一次出庭預計在約兩周後舉行。案件中的性侵及兒童色情相關指控目前均屬檢方指控，最終是否成立仍須經法院審理及司法程序確認。

精華 FAQ

  • 被告拉蒙被指在今年6月、擔任YMCA暑期營隊輔導員期間，於莫甘山水上中心活動中猥褻3名10歲女童，檢方因此提出3項重罪指控。

  • 因3名女童並非同時報案，案件先後分開處理，拉蒙因此曾3度獲准交保；後來檢方將案件合併，法官認定他對社區可能構成危險，遂裁定不得保釋。

  • 檢方主張本案涉及嚴重且多名未成年受害者，且警方在手機中初步發現疑似兒童色情內容；辯方則強調他仍享有無罪推定，保釋裁定不等於有罪。

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