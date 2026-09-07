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BIGBANG睽違多年重返灣區開唱 屋崙冷風中嗨翻

記者龔玥/聖荷西報道
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觀眾開始入場。（讀者提供）
觀眾開始入場。（讀者提供）

睽違多年，韓國組合BIGBANG再度站上灣區舞台。9月5日晚間，BIGBANG「2026-2027 WORLD TOUR 」來到屋崙體育場(Oakland Coliseum)，G-Dragon、太陽（Taeyang）及大聲（Daesung）三位成員在微冷的夜風中帶領現場粉絲重溫多首經典歌曲。當「Fantastic Baby」、「Haru Haru」、「Bang Bang Bang」等熟悉旋律響起，全場瞬間變成大型K-pop回憶現場。

演唱會開始前，場外已聚集大批粉絲，不少人穿著BIGBANG周邊、手持燈棒等待入場。屋崙夜間氣溫偏低，加上場地較為開放，不少觀眾裹著外套在冷風中等候。不過進場後，現場氣氛很快被舞台上的三位成員炒熱，觀眾跟著音樂大合唱，燈棒隨著節奏此起彼落。

一名現場觀眾表示，整晚的氣氛「非常好」，尤其看到成員在台上的各種即興互動，更讓她覺得這場演唱會很值得。演唱過程中，成員不時與台下粉絲互動，甚至一度直接躺在舞台上，讓現場尖叫聲不斷。

除了舞台上的演出，成員與粉絲的近距離互動也成為當晚焦點。演出期間，成員走下舞台與觀眾互動，並將自己的名牌帽子、包包等物品拋向台下，引起粉絲爭相伸手搶接。

「如果能拿到一頂帽子，真的就值回票價了！」觀看了現場的Jack笑著表示，看著其他粉絲幸運接到成員丟出的周邊，自己雖然羨慕，但也覺得現場能親眼看到BIGBANG、近距離感受成員與粉絲互動，已經非常難得。

BIGBANG於2006年出道，不少歌曲陪伴一代K-pop粉絲成長。20周年重新合體後，三位成員再次踏上世界巡演舞台，讓不少資深粉絲有機會在多年後再次現場聽見經典歌曲。

當晚演出從經典團體歌曲延伸至成員個人舞台，三人各自展現不同音樂風格，之後再度合體。隨著「Bang Bang Bang」等熱門歌曲響起，全場觀眾幾乎跟著節奏一起唱跳，冷冽的夜風也擋不住現場熱度。

BIGBANG此次世界巡演屋崙原定9月5日演出，之後因反響熱烈加開9月4日場次，連續兩晚在屋崙體育場登台。對許多灣區粉絲而言，這不僅是一場演唱會，更像是一次與青春記憶的重逢。

從2006年出道至今20年，BIGBANG走過K-pop全球化的重要階段。這一晚在屋崙，從冷風中的等待，到舞台上三位成員與粉絲的近距離互動，再到全場大合唱，現場觀眾用熱烈反應，為這場20周年巡演留下屬於灣區的一晚。

BIGBANG灣區開唱。（讀者提供）
BIGBANG灣區開唱。（讀者提供）

睽違多年，韓國組合BIGBANG再度站上灣區舞台。（讀者提供）
睽違多年，韓國組合BIGBANG再度站上灣區舞台。（讀者提供）

BIGBANG三名成員賣力演出。（讀者提供）
BIGBANG三名成員賣力演出。（讀者提供）

精華 FAQ

  • BIGBANG此次在屋崙體育場(Oakland Coliseum)開唱，原定9月5日舉行，後因反響熱烈加開9月4日場次，最後在當地連續演出2晚。

  • 除了唱出「Fantastic Baby」、「Haru Haru」、「Bang Bang Bang」等經典歌，成員還會走下舞台互動，甚至躺在台上，並把帽子、包包等周邊丟向台下。

  • BIGBANG出道已20年，許多歌曲陪伴粉絲成長，這次重返灣區讓資深歌迷得以再次現場聽見熟悉旋律，也像是與青春記憶久別重逢。

灣區 屋崙

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