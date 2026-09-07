帕洛4連霸印地賽車 生涯第5度奪年度總冠軍

西班牙車手帕洛駕駛的10號賽車，駛過拉古納塞卡賽道最著名的彎道Corkscrew。（記者王子涵╱攝影）

2026年印地賽車 （IndyCar）6日在蒙特瑞的拉古納塞卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）落幕，西班牙車手帕洛(Alex Palou)最終以631分高居年度積分榜第一，生涯第五度捧起年度總冠軍獎盃，並完成四連霸。

效力Chip Ganassi Racing車隊的帕洛早在一周前的密爾沃基站結束後，就已提前一站鎖定年度總冠軍。這是他過去六個賽季中的第五座年度冠軍，也是連續第四年封王，進一步確立他近年在印地賽車系列賽的統治地位。

帕洛本賽季共拿下六場勝利。進入拉古納塞卡最終戰前，他已累積607分，領先第二名100分，因此最後一站的最大懸念已經不是總冠軍歸屬，而是誰能拿下年度第二名。

最終戰中，帕洛以第八名完成比賽，將年度積分提高至631分。Andretti Global車手科克伍德(Kyle Kirkwood)則在拉古納塞卡拿下第二名，最終以545分升至年度第二；倫加德(Christian Lundgaard)以535分排名第三，歐瓦德(Pato O'Ward)以522分第四，馬盧卡斯(David Malukas)以514分排名第五。帕洛最終領先科克伍德達86分。

拉古納塞卡收官戰的冠軍則由Team Penske車手麥勞林(Scott McLaughlin)拿下。他從桿位出發，在95圈比賽中一路保持領先優勢，最終以1.3739秒擊敗科克伍德，結束長達35場、近兩年的冠軍荒。羅西(Alexander Rossi)取得第三名，也是他自2024年以來首次站上頒獎台。

帕洛現年29歲，2021年首度奪得印地賽車年度總冠軍，之後又在2023、2024、2025及2026年封王。除了2022年之外，他在過去六個賽季拿下五座年度冠軍，其中最近四個賽季更是連續稱霸。

隨著拉古納塞卡最終戰結束，2026年印地賽車18站賽事全部完成。帕洛以第五座總冠軍結束本賽季，而科克伍德則以生涯最佳的年度第二名收官。

西班牙車手帕洛最終以631分高居年度積分榜第一，生涯第五度捧起年度總冠軍獎盃，並完成四連霸。（取自IndyCar官網）