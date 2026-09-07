我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

吉爾洛ICE設施案9月8日開庭 法官暫傾向頒禁制令

記者龔玥╱聖荷西報道
聽新聞
test
0:00 /0:00
吉爾洛ICE設施案9月8日開庭。（記者龔玥╱攝影）
吉爾洛ICE設施案9月8日開庭。（記者龔玥╱攝影）

南灣計畫興建的移民及海關執法局（ICE）設施，再度面臨法律阻力。北加州聯邦地區法院法官Eumi Lee日前發布暫定裁定，表示原告在主張該項目違反聯邦環境法方面，已證明具有「勝訴可能性」（likelihood of success），傾向批准初步禁制令，暫停相關工程。

Eumi Lee法官預定於8日下午2時，在聖荷西聯邦法院舉行聽證，屆時將作出最終裁定。如果禁令獲得批准，位於吉爾洛東、非建制地區Holsclaw Road 7240號、佔地約25畝的ICE設施項目，在相關訴訟結束前將無法恢復施工。

這起訴訟由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）及聖塔克拉拉縣官員於今年6月提起，指聯邦政府在推動ICE設施項目時，未依法完成必要的環境審查，同時涉嫌繞過地方分區及其他法律規定。聖塔克拉拉縣府根據項目藍圖評估，設施中的拘留空間足以容納超過100人。

目前，聯邦政府則對設施規模提出不同說法。聯邦律師在法庭文件中表示，相關空間並非大型長期拘留中心，而是預計供ICE短暫收押及處理約10人，等待移民程序進一步進行。

環境問題則是本案爭議核心之一。加州及聖塔克拉拉縣政府認為，施工可能擾動土地中潛在的有害物質，聯邦政府卻沒有充分評估相關風險，因此未能符合國家環境政策法（NEPA）的要求。聯邦方面則主張，該項目可以免除聯邦環境審查，原因是現場原本已有辦公建築，新的ICE設施並不會大幅改變土地原有用途。

相關工程自今年4月被發現後曾一度引發外界關注。雙方在7月達成協議，聯邦政府同意暫時停止現場的施工及拆除工作。目前工程仍處於暫停狀態。

另一方面，反對ICE設施的民權組織「ICE滾出吉爾洛聯盟」（ICE Out of Gilroy Coalition）計畫於8日下午1時30分，在聖荷西聯邦法院外舉行集會，並持續至當天下午的聽證結束。

參與聯盟的移民權益組織「服務，移民權益與教育」(Services, Immigrant Rights and Education Network_執行主任陳輝(Huy Tran，音譯)表示，由於目前仍只是暫定裁定，社區人士仍應到場表達立場，關注法院對該項目的最終決定。

南灣計畫興建的移民及海關執法局（ICE）設施，再度面臨法律阻力。(路透)
南灣計畫興建的移民及海關執法局（ICE）設施，再度面臨法律阻力。(路透)

精華 FAQ

  • 北加州聯邦地區法院法官Eumi Lee已發布暫定裁定，認為原告在聯邦環境法主張上具勝訴可能性，並傾向批准初步禁制令，是否正式生效將於8日聽證後決定。

  • 兩方主張聯邦政府推動ICE設施時，未依法完成必要的環境審查，還涉嫌繞過地方分區與其他法律規定；他們也擔心施工會擾動土地中潛在的有害物質。

  • 一旦禁令獲准，位於吉爾洛東Holsclaw Road 7240號、約25畝的項目在相關訴訟結束前都無法恢復施工，現有停工狀態也將延續，並引發社區持續關注。

ICE 加州 移民

上一則

BIGBANG睽違多年重返灣區開唱 屋崙冷風中嗨翻

下一則

可負擔住房租戶 驚見收入超標

延伸閱讀

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴
移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕

移民專頁／華婦B2逾期 正申庇在機場被捕
紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄

紐約市ICE拘捕今夏激增 逾四分之三被捕者無犯罪紀錄
ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤
華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17
34--川普政府近日重啟終止H-1B簽證持有人配偶工作許可的計畫，灣區可能大受影響。(本報檔案照)

川普擬廢H-4工作權 灣區恐成重災區 矽谷招聘雪上加霜

2026-09-02 02:18

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨