吉爾洛ICE設施案9月8日開庭 法官暫傾向頒禁制令

吉爾洛ICE設施案9月8日開庭。（記者龔玥╱攝影）

南灣計畫興建的移民 及海關執法局（ICE ）設施，再度面臨法律阻力。北加州 聯邦地區法院法官Eumi Lee日前發布暫定裁定，表示原告在主張該項目違反聯邦環境法方面，已證明具有「勝訴可能性」（likelihood of success），傾向批准初步禁制令，暫停相關工程。

Eumi Lee法官預定於8日下午2時，在聖荷西聯邦法院舉行聽證，屆時將作出最終裁定。如果禁令獲得批准，位於吉爾洛東、非建制地區Holsclaw Road 7240號、佔地約25畝的ICE設施項目，在相關訴訟結束前將無法恢復施工。

這起訴訟由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）及聖塔克拉拉縣官員於今年6月提起，指聯邦政府在推動ICE設施項目時，未依法完成必要的環境審查，同時涉嫌繞過地方分區及其他法律規定。聖塔克拉拉縣府根據項目藍圖評估，設施中的拘留空間足以容納超過100人。

目前，聯邦政府則對設施規模提出不同說法。聯邦律師在法庭文件中表示，相關空間並非大型長期拘留中心，而是預計供ICE短暫收押及處理約10人，等待移民程序進一步進行。

環境問題則是本案爭議核心之一。加州及聖塔克拉拉縣政府認為，施工可能擾動土地中潛在的有害物質，聯邦政府卻沒有充分評估相關風險，因此未能符合國家環境政策法（NEPA）的要求。聯邦方面則主張，該項目可以免除聯邦環境審查，原因是現場原本已有辦公建築，新的ICE設施並不會大幅改變土地原有用途。

相關工程自今年4月被發現後曾一度引發外界關注。雙方在7月達成協議，聯邦政府同意暫時停止現場的施工及拆除工作。目前工程仍處於暫停狀態。

另一方面，反對ICE設施的民權組織「ICE滾出吉爾洛聯盟」（ICE Out of Gilroy Coalition）計畫於8日下午1時30分，在聖荷西聯邦法院外舉行集會，並持續至當天下午的聽證結束。

參與聯盟的移民權益組織「服務，移民權益與教育」(Services, Immigrant Rights and Education Network_執行主任陳輝(Huy Tran，音譯)表示，由於目前仍只是暫定裁定，社區人士仍應到場表達立場，關注法院對該項目的最終決定。

南灣計畫興建的移民及海關執法局（ICE）設施，再度面臨法律阻力。(路透)