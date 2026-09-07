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「羈押移民專用」 SFO航廈藏無窗密室 移民律師稱「監獄」

編譯組／綜合報導
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舊金山國際機場隱藏著一間沒有窗戶的房間，專門用羈押移民，官方稱之為「過境休息室」...
舊金山國際機場隱藏著一間沒有窗戶的房間，專門用羈押移民，官方稱之為「過境休息室」，但被移民律師稱為監獄。(取自SFO臉書)

舊金山國際機場(SFO)的國際航廈內，隱藏一間沒有窗戶的房間，官方稱之為「過境休息室」(in-transit lounge)；但移民律師與曾被關在裡面的人，都稱之為監獄(jail)。

舊金山紀事報調查發現，今年已有超過20名移民、其中大多數是曾有被捕紀錄的綠卡持有者，在舊金山國際機場被扣留超過三天，期間既無法獲得專門的醫療護理、律師協助，甚至連床位都沒有。部分移民是在抵達加州其他機場、包括遠在180多哩外的佛萊斯諾-優勝美地國際機場，之後被轉送到舊金山國際機場。

一名患有糖尿病的67歲男子講述自己的經歷：他乘坐航班從墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)飛抵佛萊斯諾，隨後被送往舊金山國際機場並扣留八天，期間無法監測血糖。他形容這種機場扣留經歷簡直是「精神折磨」。

他透過西班牙語翻譯告訴紀事報，移民局官員登上他乘坐Volaris航空班機，點名將他帶走。隨後，他和另一人被帶上一輛廂型車，兩人的手腳都被戴上鐐銬。

這名已在美國合法居留50年的男子表示，扣留期間他每晚只能坐在椅子上睡覺，燈光整夜明亮，身體疼痛。由於沒有換洗衣物，他在整個扣留期間一直穿著同一條牛仔褲和內衣。他最後被轉移到移民與海關執法局(ICE)拘留中心。

今年1月至7月期間，共有25人在舊金山國際機場被扣留超過72小時，其中18人後來被轉移至ICE拘留中心。

儘管海關與邊境保護局的政策規定，這類扣留時限不得超過72小時，但聯邦數據顯示，自1月以來，在全美各國際機場扣留超過72小時的人數已超過400人，其中包括146名持有有效綠卡人。

在全美各大機場中，舊金山國際機場因扣留時間超過72小時、最終導致被移交給ICE的案例數量位居第二，僅次於邁阿密機場。

律師表示，在川普總統進行嚴厲驅逐行動之前，那些在海關篩檢被標記的綠卡持有者，通常可獲准離開機場，並被安排後續的跟進約談。現在，合法永久居民和其他簽證持有者可能會在受監管房間內滯留數日，期間與家人的聯絡受到限制。

精華 FAQ

  • 這間無窗房間被官方稱為過境休息室，但移民律師與受困者都形容像監獄。被扣留的人常被限制行動，且難以獲得正常休息與基本照護。

  • 今年1月至7月共有25人在舊金山國際機場被扣留超過72小時，其中18人後來被轉送到ICE拘留中心，多數是曾有被捕紀錄的綠卡持有人。

  • 他從墨西哥飛抵佛萊斯諾後被送往SFO，遭扣留8天，無法監測血糖，晚上只能坐椅子睡覺，燈光整夜亮著，最後還被送進ICE拘留中心。

移民 加州 舊金山

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