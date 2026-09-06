加密貨幣億萬富翁斥資50萬挺艾霖敦 迄今公職選舉最大單一捐款
加密貨幣億萬富拉森(Chris Larsen)向一個支持艾霖敦(Theo Ellington)競選第十區市議員的團體，捐贈50萬美元。這筆捐款是舊金山迄今向支持單一候選人的第三方團體提供最大筆捐款之一。
「舊金山標準報」報導，根據「舊金山道德委員會」數據，儘管舊金山有錢人經常在城市公投提案斥資捐款，但此類款項在公職選舉中並不常見；大額捐款額通常流向那些同時支持多位候選人的第三方團體。
前舊金山市議員佩斯金(Aaron Peskin)長期以來抨擊市議員選舉支出激增的現象，稱這種力量具有「腐蝕性」。他認為，這種規模的資金，通常是用來把人送進美國國會。
舊金山第十選區涵蓋灣景區(Bayview)、波特雷羅山(Potrero Hill)與其他社區，候選人將角逐接替民主黨人華頌善(Shamann Walton)的席位，後者因任期限制將於今年底離任。艾霖敦被視為溫和派民主黨人，他若當選，將增強市長羅偉(Daniel Lurie)在市議會的陣營力量。
雖然向候選人直接捐款的上限為500美元，但第三方團體可以接受任意金額的捐款。這筆捐款流向一個兩周前成立的政治行動委員會：「來自社區，為了城市，支持艾霖敦競選2026年市議員」。
艾霖敦本人及拉森的發言人，皆未對此事發表評論。
拉森是市長羅偉的主要支持者之一，在6月份選舉中，他曾向支持市長盟友的獨立團體捐贈數十萬美元。拉森夫婦還承諾向「清理市政廳」(Clean Up City Hall)委員會捐贈數百萬美元，支持一系列實現市政承包流程現代化、將市政委員會的權力集中市長辦公室，以及提高提案進入選票所需簽名門檻的措施。
艾霖敦的競爭對手之一布魯克特表示，第十選區應擁有一位向社區及其居民負責的市議員，而非向那些開出50萬美元支票捐款人負責的議員。
另一候選人埃普勒也對這筆捐款提出批評。他指出，第十選區應擁有一位代表當地辛苦工作民眾的市議員，當一位億萬富翁向某位候選人投入50萬美元，選民須思考：究竟誰的利益會放首位？億萬富翁不會無償捐贈；相反，他們投資並期望回報。
加密貨幣億萬富翁拉森捐出50萬美元，支持艾霖敦競選舊金山第10區市議員，款項是透過一個新成立的第三方政治行動委員會投入。 因為舊金山雖常見富人為公投提案砸錢，但在公職選舉中，大額捐款較少直接流向單一候選人陣營，這筆金額因此格外突出。 布魯克特與埃普勒都質疑巨額金援可能讓候選人向捐款富豪負責，而非向第10區居民負責，並警告億萬富翁通常期待政治回報。
精華 FAQ
加密貨幣億萬富翁拉森捐出50萬美元，支持艾霖敦競選舊金山第10區市議員，款項是透過一個新成立的第三方政治行動委員會投入。
因為舊金山雖常見富人為公投提案砸錢，但在公職選舉中，大額捐款較少直接流向單一候選人陣營，這筆金額因此格外突出。
布魯克特與埃普勒都質疑巨額金援可能讓候選人向捐款富豪負責，而非向第10區居民負責，並警告億萬富翁通常期待政治回報。
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