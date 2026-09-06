加密貨幣億萬富翁斥資50萬挺艾霖敦 迄今公職選舉最大單一捐款

加密貨幣億萬富翁斥資50萬美元支持舊金山第十區市議員候選人艾霖敦，是迄今舊金山公職選舉單一候選人收到的最大筆捐款之一。(圖取自Theo Ellington臉書)

加密貨幣 億萬富拉森(Chris Larsen)向一個支持艾霖敦(Theo Ellington)競選第十區市議員的團體，捐贈50萬美元。這筆捐款是舊金山 迄今向支持單一候選人的第三方團體提供最大筆捐款之一。

「舊金山標準報」報導，根據「舊金山道德委員會」數據，儘管舊金山有錢人經常在城市公投提案斥資捐款，但此類款項在公職選舉中並不常見；大額捐款額通常流向那些同時支持多位候選人的第三方團體。

前舊金山市議員佩斯金(Aaron Peskin)長期以來抨擊市議員選舉支出激增的現象，稱這種力量具有「腐蝕性」。他認為，這種規模的資金，通常是用來把人送進美國國會。

舊金山第十選區涵蓋灣景區(Bayview)、波特雷羅山(Potrero Hill)與其他社區，候選人將角逐接替民主黨 人華頌善(Shamann Walton)的席位，後者因任期限制將於今年底離任。艾霖敦被視為溫和派民主黨人，他若當選，將增強市長羅偉(Daniel Lurie)在市議會的陣營力量。

雖然向候選人直接捐款的上限為500美元，但第三方團體可以接受任意金額的捐款。這筆捐款流向一個兩周前成立的政治行動委員會：「來自社區，為了城市，支持艾霖敦競選2026年市議員」。

艾霖敦本人及拉森的發言人，皆未對此事發表評論。

拉森是市長羅偉的主要支持者之一，在6月份選舉中，他曾向支持市長盟友的獨立團體捐贈數十萬美元。拉森夫婦還承諾向「清理市政廳」(Clean Up City Hall)委員會捐贈數百萬美元，支持一系列實現市政承包流程現代化、將市政委員會的權力集中市長辦公室，以及提高提案進入選票所需簽名門檻的措施。

艾霖敦的競爭對手之一布魯克特表示，第十選區應擁有一位向社區及其居民負責的市議員，而非向那些開出50萬美元支票捐款人負責的議員。

另一候選人埃普勒也對這筆捐款提出批評。他指出，第十選區應擁有一位代表當地辛苦工作民眾的市議員，當一位億萬富翁向某位候選人投入50萬美元，選民須思考：究竟誰的利益會放首位？億萬富翁不會無償捐贈；相反，他們投資並期望回報。