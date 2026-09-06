幫科技高薪單身漢約會治裝 金山新創生意旺

舊金山新創公司「Cello」，由布魯賽德(Caden Broussard，圖左)與她的商業夥伴陳吉妮(Jinny Chen，圖右）共同經營，生意興隆。(Cello官網)

布魯賽德(Caden Broussard)與她的商業夥伴陳吉妮(音譯，Jinny Chen）共同經營「Cello」新創公司，總部位於舊金山 ，擁有一支主要常駐紐約的精英造型師團隊，專門幫助人們重塑衣櫥。這家舊金山新創公司，專門幫助富有男性科技工作者為約會服裝做準備，生意興隆。

「SFGATE」報導，Cello公司客戶群，主要是在灣區 蓬勃發展人工智慧 產業工作的富裕單身男性、年齡在30歲出頭到40歲中期之間。這些人在服裝方面有共同目標，尤其是在約會或認識新朋友。布魯賽德表示，工程師、產品經理和創業者幾乎都說過同樣的話：「我不想穿得像個科技工作者。」

Patagonia品牌的抓絨背心，仍占據這些科技界人士的衣櫥。根據 Cello內部數據，超過三分之一的客戶衣櫃裡都有Lululemon褲子。總體來看，舊金山男性75%的衣櫥都陷入「商務休閒風」(business casual )尷尬情況：他們的服裝大多局限於黑、棕、灰、白、藏青等中性色調，而衣櫥裡通常只有約13個不同品牌服飾。

不過，這些男性之所以想要拋棄那些代表科技業的服飾，原因不難理解：除了外觀無趣之外，這些服飾還帶有某些代表意義。

以 Allbirds 鞋為例，它曾被戲稱為「Salesforce Ones」(Salesforce 員工標配)，是舊金山科技文化的持久象徵，儘管公司後來突然轉型投身人工智能領域。而在舊金山市那些色調灰暗的商業街區，黯沉的North Face夾克也仍到處可見。受人工智慧熱潮影響，舊金山市房租飆漲，資料中心也在加州持續動工，進一步加劇工薪階層與白領精英之間的矛盾。這類服裝不僅讓穿著者與科技業聯繫在一起，也讓所有人的服裝看起來大同小異。

雖然Cello公司成立僅一年，卻已擁有超過150位舊金山客戶；由於候補名單新增客戶已超1000人，他們必須暫停接收新客戶。布魯賽德指出，他們最初大部分客戶都是透過在Google、Uber及OpenAI等公司辦公室外張貼傳單宣傳。

布魯賽德說，她認識的大多數人都覺得在舊金山找到約會對象具有挑戰，雖然這對個人來說有些遺憾，但對公司的業務卻有利，因為它讓許多男性有重視穿搭的理由。

Cello的造型師會先掃描並將客戶的衣櫥數位化，幫助他們了解自己現有衣物，隨後評估衣櫥的「缺口」(gaps)，並利用這些訊息，根據每個人的品味、體型與預算，打造風格統一的穿搭方案。這項衣櫥整理服務一次收費160美元，公司會根據客戶的目標和個人需求，指派適合專家提供服務。

儘管 Cello 是科技新創公司，但運作方式卻出奇人性化。布魯賽德表示，當對自身服裝感覺良好，會讓人心情好，也更自信，對男士們超級重要。