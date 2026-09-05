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我的國慶我設計！得獎作品穿上身 北加學生雙十創意賽

記者王湘涵／密爾比達報導
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北加州中文學校聯合會4日在金山灣區僑教中心說明「我的國慶 我的風格」創意文創T-...
北加州中文學校聯合會4日在金山灣區僑教中心說明「我的國慶 我的風格」創意文創T-shirt設計大賽計畫。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州中文學校聯合會首度舉辦雙十創意T-shirt設計賽，鼓勵5歲以上學生把國慶、文化與生活元素融入設計，得獎作品還會製成衣服實際穿上身。

迎接雙十國慶，北加州中文學校聯合會今年首度推出「我的國慶，我的風格」創意文創T-shirt設計大賽，邀請5歲以上學生發揮創意，把國慶、文化及生活元素融入設計。不同於一般繪畫比賽，各組前三名作品將實際製作成T-shirt，讓孩子把創意真正「穿」在身上。

北加州中文學校聯合會會長廖琇菁4日表示，聯合會過去每年都有繪畫比賽，今年希望做得不一樣，把中文、文化及國慶結合起來，以更年輕、有創意的方式呈現「我的國慶，我的風格」，鼓勵孩子用自己的方式為台灣慶生。

廖琇菁說，過去孩子學中文或參加文化活動，往往是大人告訴他們要學、要參加，這次則希望把主導權交給孩子，「我的設計、我的創意，還有我的文化。」孩子可從對台灣、雙十國慶及文化的認識出發，發揮想像。得獎設計還會真正製作成T-shirt，讓紙上的創意「穿在身上、走進生活裡」。

僑教中心副主任蔡佳樺表示，這項比賽與下一代有直接連結，也肯定灣區中文學校及教師長期投入華語教育。

活動召集人王婉君表示，比賽採線上報名，參賽者可在A4紙張完成T-shirt圖樣，再掃描或拍照上傳。10月3日截止收件後，將邀請美術專業人士依據「創意獨特性、文化連結性、視覺美感度」評選，10月10日在聯合會網站公布得獎名單。

比賽分為幼兒／低年級組（5至8歲）、中高年級組（9至12歲）及青少年組（13歲以上）。作品至少須融入一項國慶、文化或創意元素，例如國旗、雙十、梅花、中文、傳統圖騰，也可加入加州地標、珍珠奶茶、AI科技等。各組前三名除了獎金及獎狀，10月18日在南灣僑教中心頒獎時，還能直接穿上自己設計的衣服分享成果。

副會長伍美珠表示，這次不只是繪畫比賽，而是希望孩子把國慶、文化及創意放進作品。孩子穿著作品走出去時，可以很驕傲地告訴別人，「這就是我設計的衣服」，也希望鼓勵更多孩子用自己的方式表達創意與文化。

雙十國慶「創意文創T-shirt」設計大賽即日起掃描報名：10/3截止、10/1...
雙十國慶「創意文創T-shirt」設計大賽即日起掃描報名：10/3截止、10/10公布、10/18頒獎。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 聯合會首度推出「我的國慶，我的風格」創意文創T-shirt設計大賽，邀請5歲以上學生參賽，讓孩子以國慶、文化與生活元素發揮創意，表達對台灣的祝福。

  • 參賽者先在線上報名，將A4設計圖掃描或拍照上傳，並由美術專業人士依創意獨特性、文化連結性與視覺美感度評選。各組前三名可獲獎金、獎狀，且作品會製成T-shirt。

  • 作品可融入國旗、雙十、梅花、中文、傳統圖騰，也能加入加州地標、珍珠奶茶或AI科技等元素。10月3日截止收件，10月10日公布名單，10月18日將在南灣僑教中心頒獎。

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