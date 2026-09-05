料理課、公益路跑、訪賓接待…聖縣姊妹縣交流 串跨文化友誼

聖塔克拉拉縣透過舉辦不同的活動體驗，推動與姊妹縣文化交流。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣以姊妹縣制度串連佛羅倫薩、新竹縣與哈爾科夫，透過料理課、公益路跑及訪賓接待等活動，促進跨文化理解與長期友誼。

一堂義大利 料理課、一場為公益而跑的5K賽事，以及一次接待國際訪賓的交流活動，看似是三種截然不同的體驗，背後卻有著相同目的：透過交流，讓不同文化背景的人彼此認識、學習，並建立長久友誼。

聖塔克拉拉縣透過世界姊妹縣關係，與義大利佛羅倫薩、台灣新竹縣及烏克蘭哈爾科夫建立交流連結，並透過藝術、商業、文化、教育及科技等不同領域的活動，促進地方政府與居民之間的了解。

這些姊妹縣交流並不局限於政府官員之間的往來，也延伸至社區活動與民間交流。從文化體驗、公益活動到國際訪賓接待，每一次互動都提供居民認識其他文化、分享自身經驗及建立跨國人際關係的機會。

其中，聖塔克拉拉縣與台灣新竹縣的姊妹縣關係已有超過30年歷史。聖塔克拉拉縣議會於1994年12月20日通過法令，正式成立「聖塔克拉拉縣／台灣新竹縣姊妹縣委員會」。

委員會成立後，持續透過不同形式的活動推動雙方在藝術、商業、文化、教育及科技等領域的交流與理解。

目前，聖塔克拉拉縣／台灣新竹縣姊妹縣委員會共有15名成員，由聖塔克拉拉縣議會任命，負責協助推動兩地之間的交流工作。

官方表示，姊妹縣關係的核心，是讓不同地區的人有機會直接交流，而不只是停留在政府層面的合作。透過面對面的文化活動及社區參與，居民可以分享自己的文化，同時了解不同國家及地區的生活方式與經驗。

除了新竹縣之外，聖塔克拉拉縣也與義大利佛羅倫薩及烏克蘭哈爾科夫維持姊妹縣關係，透過不同活動促進彼此交流。

對居民而言，這些國際交流活動也提供參與社區服務的機會。聖塔克拉拉縣目前鼓勵對社區服務及跨文化交流有興趣的居民，考慮加入縣府志願委員會。

無論居民的專業背景或專長為何，都可以透過參與委員會，分享自身觀點及經驗，協助推動未來的姊妹縣交流工作。

聖塔克拉拉縣表示，跨文化交流不僅是認識其他地方的方式，也能讓不同社區在分享經驗的過程中建立長期連結。從一堂料理課、一場公益跑步活動，到國際訪賓交流，這些看似平凡的活動，都可能成為不同文化之間建立友誼的起點。