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北美台灣科技年會9月26日登場 聚焦AI新趨勢

記者王湘涵／聖他克拉拉報導
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北美台灣科技年會將於9月26日登場，主辦單位Taiwan Next Founda...
北美台灣科技年會將於9月26日登場，主辦單位Taiwan Next Foundation活動團隊及合作夥伴合影。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北美台灣科技年會26日於聖他克拉拉登場，聚焦Physical AI與Agentic AI，並透過Career Day及Demo Day串聯人才招募、新創展示與投資資源。

北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）今年規模再升級，將於26日在聖他克拉拉會議中心登場。活動聚焦三大重點，包括重量級Keynote與Physical AI、Agentic AI兩大論壇、集結逾30家企業及機構的Taiwan Career Day，以及12支新創團隊登台競逐的Taiwan Demo Day。

主辦單位Taiwan Next Foundation主席謝凱婷表示，今年台灣預計有約百人跨海參與，包括企業、政府及學校代表。她以Demo Day為例，回顧活動從最初約200人參加，逐步成長至今約1000人規模，形容「這條路算是走得蠻漫長」，但看到不少參與過的新創持續成長，認為非常值得。

上午兩場Keynote邀請Arm全球Physical AI暨北美銷售副總裁曾志光與群聯電子技術長林緯，分享AI最新發展。兩大論壇則鎖定Physical AI及Agentic AI，前者探討AI如何從數位環境走進真實世界及智慧製造；後者則關注AI從聊天、問答工具，走向能自主規畫、調用工具及執行複雜工作流程的發展。

Taiwan Career Day今年集結逾30家企業及機構，包括Google、美光、聯發科、鴻海、台達電、台灣應材等科技大廠，並安排職涯座談、企業說明會、工作坊、快速面試及一對一職涯諮詢，另提供台灣就業金卡相關諮詢。

負責活動的Chloe Tsai表示，希望求職者來到現場「不只是投遞履歷」，也能直接與企業招募人員交流，了解職缺及企業文化。企業也能透過較輕鬆的對談，更快接觸合適人才。其中，美光當天將使用兩個專場空間，進行全天一對一快速面試，讓符合條件的求職者更快進入審核流程，縮短傳統招募時間。

Taiwan Demo Day今年從約40支報名隊伍中選出12支新創，團隊橫跨亞洲、北美、歐洲及非洲，其中約五成來自美國、三成來自台灣。

今年Demo Day並首度與工研院創新投資公司（ITIC）合作，推出總額1萬8000美元的獨家獎金計畫，前三名分別可獲1萬、5000及3000美元，並可取得後續投資評估及國際資源鏈結。

精華 FAQ

  • 今年年會規模再升級，重點包括重量級Keynote、Physical AI與Agentic AI兩大論壇、匯集逾30家企業與機構的Career Day，以及12支新創參與競逐的Demo Day。

  • Physical AI聚焦AI如何從數位環境走向真實世界，應用在智慧製造等場景；Agentic AI則討論AI如何進一步具備自主規畫、調用工具並執行複雜工作流程的能力。

  • Career Day邀集Google、美光、聯發科等逾30家企業，提供座談、面試與諮詢；Demo Day則首度與ITIC合作，提供總額1萬8000美元獎金，並串聯後續投資評估。

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