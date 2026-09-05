北加東海大學校友會 歡慶52周年

北加州東海大學校友會日前在桑尼維額舉辦年度校友年會暨成立52周年慶祝活動，眾多校友、眷屬及來賓齊聚一堂。(圖／張正邦提供)

AI摘要 文章摘要整理： 北加州東海大學校友會在桑尼維額舉辦年會與52周年慶祝活動，校友、眷屬及來賓同歡，並舉行獎學金頒獎，傳承東海精神。

北加州 東海大學校友會於日前在桑尼維額舉辦年度校友年會暨成立52周年慶祝活動，眾多校友、眷屬及來賓齊聚一堂，在熱鬧溫馨的氣氛中共敘情誼，也共同見證校友會走過半世紀、持續傳承與凝聚的珍貴時刻。

主辦方感謝駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔以及南灣華僑文教服務中心主任王偉讚，在行程滿檔百忙之中出席，與東海校友一同歡慶52周年，充分展現對海外校友及僑界活動的重視與支持。

當天活動午餐聯誼及校友卡拉OK才藝表演，現場氣氛輕鬆熱絡。活動中舉行北加 州東海大學校友會成立52周年慶祝儀式。在眾人的掌聲與祝福聲中，特別邀請伍志翔處長與校友會代表一同切下52周年紀念蛋糕，共同祝福校友會會務昌隆、校友情誼長長久久，也象徵東海精神在北加州持續薪火相傳。

年會另一項重要活動為校友子女獎學金頒獎典禮。獎學金由東海大學第12屆化學系校友陳祥文學以及第12屆化工系校友、英業達創辦人鄭清和共同發起，多年來持續鼓勵下一代努力向學。今年獎學金特別頒發給目前就讀大學及高中階段的校友子女。

現場邀請南灣華僑文教服務中心主任王偉讚擔任頒獎嘉賓，親自將獎學金頒發給獲獎學生家長校友，鼓勵年輕學子持續精進、勇敢追求自己的目標。

陳祥文表示，獎學金的意義不僅在於實質上的鼓勵，更代表東海校友對下一代教育的重視。面對人工智慧快速發展的新時代，東海大學近年也積極推動AI教育，鼓勵學生善用新科技、培養跨領域能力，同時延續東海長久以來所重視的博雅教育精神。

北加州東海大學校友會邀請伍志翔處長(中)與校友會代表一同切下52周年紀念蛋糕。(圖／張正邦提供)