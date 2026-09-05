北加造價60億水庫 面臨抽水限制

周四發佈的賽茲水庫許可草案，概述了該設施可從沙加緬度河抽取多少水量以及何時可以進行抽水。（ 路透社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，計畫在北加州 建設的一座大型水庫正面臨一個關鍵問題：是否有足夠的水源來推進該項目。

州水務監管機構3日發布備受矚目的賽茲水庫（Sites Reservoir）的許可草案，其中概述這一擬建於Glenn縣和柯魯薩縣（Colusa County）農村地區、造價60億元的設施，可從沙加緬度河（Sacramento River）抽取多少水量，以及至關重要的是，何時可以進行抽水。

包括紐森（Gavin Newsom）州長在內的該項目支持者，批評此前發布的許可草案限制過多，稱其提供的水量僅為所需的一半，使這一有望成為加州第八大水庫的項目能否實施存疑。全州各地的城市和農場都將從這一新的水源中受益，包括灣區南灣和三谷（Tri-valley）地區；但該項目的反對者表示，這將導致沙加緬度河的水量危險地減少。

這份新的水權草案旨在保護河流流量，並確保其他用水者以及魚類和野生動物不受損害，它放寬了原草案中的一些限制，這正是水庫支持者所期望的。

賽茲項目管理局負責人預計，該機構的模型分析可能還需要數周時間才能完成。

眾多環保組織和美洲原住民部落中，至少有一方曾致力於收緊水權條款，他們對新草案表示了失望。

該水庫的水權預計將於11月4日由州水資源控制委員會（State Water Resources Control Board）最終敲定。從沙加緬度河取水的權利，是該項目面臨的最大且最後幾道障礙之一。

擬建的賽茲水庫蓄水量達150萬英畝-呎，被許多人視為解決加州長期缺水問題的良方，其儲水能力足以滿足300多萬戶家庭每年的用水需求。自20世紀70年代的新梅隆斯湖以來，該州再未建造過如此規模的水庫。

支持者提出的設想是，水庫僅在雨水充沛、水量過剩的時期從河流取水。然而，這一設想的付諸實踐卻一直爭議不斷。水庫項目的反對者最主要關切的是確保為該州標誌性的鮭魚洄游保留充足的水量，近年來，受低流量和水溫升高的影響，鮭魚洄游狀況一直不容樂觀。

根據周四發布的提案草案，該水庫每年從沙加緬度河取水的上限保持不變，仍為98.6萬英畝-呎。然而，項目支持者此前更擔心其他限制因素，可能導致他們無法引出允許的最大河水量。

更新後的草案中，或許最重大的變化是取消一項規定：當位於南部的沙加緬度-聖荷昆河三角洲（the Sacramento-San Joaquin River Delta）的流量降至一定水平（具體為低於自然徑流量的55%）時，禁止從河流引水。

塞茨水庫的建設成本估計在62億至68億美元之間，預計參與該項目的約20餘家機構將在未來數月內決定是否全額承諾出資。