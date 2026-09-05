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朱宗慶40周年表演開賣 11月把台灣菜市場搬到舊金山

記者王湘涵╱灣區報導
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台灣傳統菜市場的聲響、人群互動，也能化成一場擊樂演出。朱宗慶打擊樂團今年迎來創團40周年，將帶著國際巡演製作「動能∞無限」（Energy ∞ Infinite）再度來美，首站11月10日在舊金山Herbst Theatre登場，目前門票已開賣。

成立於1986年的朱宗慶打擊樂團，40年來秉持「台灣為家、世界為舞台」的理念，融合東西方擊樂傳統、當代創作、劇場元素與台灣文化特色，逐步發展出獨具辨識度的「台灣擊樂」風格。

這次演出曲目也融入不少台灣元素。其中高瀚諺創作的〈菜市仔〉（Tsá – Tshi），將充滿庶民生活氣息的台灣傳統市場搬上舞台，市場裡此起彼落的聲響、人群互動與濃厚人情味，在擊樂家的手中轉化成鮮活的音樂風景。

張瓊櫻創作的「射日」（Solar Myth），則取材自台灣原住民族神話，以充滿爆發力與戲劇張力的擊樂語彙呈現古老傳說；盧煥韋創作的「探」（Seek），以高難度的「六棒」演奏技巧，呈現擊樂家在音樂道路上不斷探索與突破的歷程。節目也納入美國作曲家Gene Koshinski的「BeyonD the bEnd」，以及法國作曲家Emmanuel Séjourné的「Attraction 2」。

「動能∞無限」近年已陸續登上國際舞台。2024年首度亮相紐西蘭奧克蘭藝術節，同年6月前往法國巴黎夏沃音樂廳演出，之後再登上曼谷國際舞蹈音樂節；2026年初首度前進東歐，受邀赴克羅埃西亞及斯洛維尼亞參與國際擊樂藝術節，專場演出票房完售。

適逢創團40周年，此次美國巡演將以舊金山作為第一站，之後前進國際打擊樂藝術協會年會（PASIC）擔任主題演出，並於11月21日在紐約林肯中心演出，為美國巡演畫下句點。

精華 FAQ

  • 這次美國巡演首站安排在11月10日的舊金山Herbst Theatre，目前門票已開賣，並將以此揭開40周年國際巡演的序幕。

  • 節目納入〈菜市仔〉、〈射日〉與〈探〉等作品，前者把台灣菜市場聲響搬上舞台，後兩者則結合原民神話與高難度技巧，展現台灣擊樂風格。

  • 美國巡演除了舊金山之外，還將前進國際打擊樂藝術協會年會PASIC擔任主題演出，並於11月21日在紐約林肯中心演出後結束。

原住民 舊金山

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