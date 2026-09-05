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金山海濱辦公樓走了谷歌 迎迪士尼

編譯組／綜合報導
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位於舊金山海濱區的One Market Plaza去年失去了主力租戶谷歌， 如今...
位於舊金山海濱區的One Market Plaza去年失去了主力租戶谷歌， 如今已與迪士尼簽署了一份7.6萬平方英尺的租約。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於舊金山海濱區（waterfront）的One Market Plaza 繼續彌補近期損失，這座160萬平方呎寫字樓綜合體，去年失去主力租戶谷歌（Google）的重大租約，如今已與迪士尼（Disney）簽署一份7.6萬平方呎的租約。

迪士尼目前位於市場街（Market Street）525號的總部租約將於2027年到期。

此前，One Market的所有者Elecor Properties公司，曾於今夏宣布簽署15萬平方呎的新租約，租戶名單涵蓋科技公司至律師事務所。對於這座曾因租約到期前租戶（包括Visa和Autodesk）相繼撤離而陷入困境的辦公園區而言，這無疑是一個顯著的轉機。儘管近期租賃勢頭強勁，但疫情結束數年後，該市場空置率依然居高不下。

據世邦魏理仕（CBRE）數據顯示，儘管該季度租戶租賃近100萬平方呎的辦公空間，全市辦公樓空置率在第二季度仍高達29.2%。房地產業內人士指出，儘管市中心仍有大面積空置辦公空間，但這些資源正迅速減少。One Market似乎處於獨特優勢地位，能夠抓住當前市場上部分大型租戶日益增長的需求。

有時，所有權的變更能通過引入新鮮資本和新的管理團隊，來重振物業的租賃前景，新管理方或許更願意提供更具競爭力的租賃條款。

Elecor公司是一個辦公地產平台，由另類資產管理公司Rithm Capital於去年收購該物業的前業主Paramount Group後創建。

與迪士尼達成的這筆交易，並非該物業所有者目前唯一值得慶祝的租賃成果，其資產組合中的另一棟大樓，位於米慎街（Mission Street）300號、面積達66萬平方呎的寫字樓，在與Hinge Health簽訂新租約後，其入住率已接近87%。這家數字診所租下了該寫字樓四層、共計12萬平方呎的空間。

「我們致力於將舊金山作為總部所在地，並尋求一個能夠伴隨公司持續發展而不斷擴展的長期辦公場所，」Hinge Health的一位發言人向「舊金山紀事報」表示，並證實該公司在米慎街300號的新租約將持續至2037年，並包含一項為期五年的續租選項。

精華 FAQ

  • 該綜合體與迪士尼簽署了 7.6萬平方呎租約，作為谷歌去年撤出後的重要補強，也顯示這座海濱辦公樓正逐步恢復租賃動能。

  • 迪士尼目前位於市場街 525號的總部租約將於 2027年到期。報導未詳述搬遷原因，但新租約顯示其正為長期辦公需求尋找替代地點。

  • CBRE 數據顯示，全市第二季度辦公空置率仍達 29.2%，但大型租戶需求正在回升；One Market Plaza 也因新資本與管理團隊，獲得更強租賃表現。

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