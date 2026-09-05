舊金山「罰單熱點」曝光 駕駛當心1路口

舊金山的安全攝像頭讓交通罰單趨向於自動化。（記者李怡/攝影）

在舊金山 開車，最容易「吃罰單 」的地點有所改變。最新交通執法數據顯示，今年5月和6月，灣景區（Bayview）的Ingalls Street與La Salle Avenue路口成為全市交通罰單最密集地點，最常見違規是駕駛人在停車標誌前沒有完全停車。

據了解，不同時期的「罰單熱點」也會改變。今年稍早，列治文區Cabrillo Street與Funston Avenue路口一度是全市開單最多的地方，當時警方主要取締超速。不過相關執法受到關注後，該路口的開單數隨後降至零。到了5月和6月，執法重點則轉向灣景區的Ingalls Street與La Salle Avenue。

舊金山警方表示，交通執法會集中在違規頻繁或發生嚴重碰撞風險較高的地點，並參考全市「高傷亡道路網絡」安排警力。警方近年也強調針對危險駕駛行為執法，包括超速、闖紅燈、未禮讓行人、左轉或迴轉時未禮讓，以及未在停車標誌前停車。

值得注意的是，各社區最常見的違規也不一樣。灣景區部分路口以未完全停車較突出；南市場區（SoMa）車流密集，轉彎相關違規較常見；Ingleside一帶則較常出現駕駛未禮讓行人的情況。開車族除了注意車速，在住宅區的停車標誌、商業區轉彎，以及行人密集路口都要格外留意。

舊金山自動執法已成為另一股主要力量。舊金山去年啟用33處自動測速設備後，2025年全市交通罰單由前一年的約2.6萬張大增至12.2萬張，其中，測速設備短短五個月就開出約9.1萬張罰單，遠超警方全年約2萬張。

警方表示，交通執法的目的並非單純增加罰單，而是針對事故和危險駕駛集中的地點提高能見度。對駕駛人而言，舊金山的交通執法也愈來愈呈現「熱點化」和「自動化」趨勢：即使路口沒有警員，測速及闖紅燈設備仍可能記錄違規。