我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

舊金山「罰單熱點」曝光 駕駛當心1路口

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山的安全攝像頭讓交通罰單趨向於自動化。（記者李怡/攝影）
舊金山的安全攝像頭讓交通罰單趨向於自動化。（記者李怡/攝影）

舊金山開車，最容易「吃罰單」的地點有所改變。最新交通執法數據顯示，今年5月和6月，灣景區（Bayview）的Ingalls Street與La Salle Avenue路口成為全市交通罰單最密集地點，最常見違規是駕駛人在停車標誌前沒有完全停車。

據了解，不同時期的「罰單熱點」也會改變。今年稍早，列治文區Cabrillo Street與Funston Avenue路口一度是全市開單最多的地方，當時警方主要取締超速。不過相關執法受到關注後，該路口的開單數隨後降至零。到了5月和6月，執法重點則轉向灣景區的Ingalls Street與La Salle Avenue。

舊金山警方表示，交通執法會集中在違規頻繁或發生嚴重碰撞風險較高的地點，並參考全市「高傷亡道路網絡」安排警力。警方近年也強調針對危險駕駛行為執法，包括超速、闖紅燈、未禮讓行人、左轉或迴轉時未禮讓，以及未在停車標誌前停車。

值得注意的是，各社區最常見的違規也不一樣。灣景區部分路口以未完全停車較突出；南市場區（SoMa）車流密集，轉彎相關違規較常見；Ingleside一帶則較常出現駕駛未禮讓行人的情況。開車族除了注意車速，在住宅區的停車標誌、商業區轉彎，以及行人密集路口都要格外留意。

舊金山自動執法已成為另一股主要力量。舊金山去年啟用33處自動測速設備後，2025年全市交通罰單由前一年的約2.6萬張大增至12.2萬張，其中，測速設備短短五個月就開出約9.1萬張罰單，遠超警方全年約2萬張。

警方表示，交通執法的目的並非單純增加罰單，而是針對事故和危險駕駛集中的地點提高能見度。對駕駛人而言，舊金山的交通執法也愈來愈呈現「熱點化」和「自動化」趨勢：即使路口沒有警員，測速及闖紅燈設備仍可能記錄違規。

精華 FAQ

  • 最新數據顯示，灣景區的Ingalls Street與La Salle Avenue路口，在今年5月和6月成為全市交通罰單最密集地點，顯示執法重心已明顯轉移。

  • 最常見違規是駕駛人在停車標誌前沒有完全停車。警方近年也特別針對這類危險駕駛加強執法，因為它容易增加路口碰撞風險。

  • 舊金山去年啟用33處自動測速設備後，2025年全市交通罰單由約2.6萬張增至12.2萬張，其中測速設備5個月就開出約9.1萬張，遠超警方全年約2萬張。

舊金山 罰單

上一則

百年罕見 灰狼首被目擊現身湖縣

下一則

我的國慶我設計！得獎作品穿上身 北加學生雙十創意賽

延伸閱讀

有必要嗎…42秒被開13張罰單 台中警：請示中央開罰依據

有必要嗎…42秒被開13張罰單 台中警：請示中央開罰依據
9月7日勞工節前 嚴查酒駕、危險駕駛

9月7日勞工節前 嚴查酒駕、危險駕駛
紐約市電動單車罰單同比增55% 扣車數量逾倍

紐約市電動單車罰單同比增55% 扣車數量逾倍
舊金山掃黃不彰 性交易逼近家門口 米慎區居民怨聲載道

舊金山掃黃不彰 性交易逼近家門口 米慎區居民怨聲載道
加州與地方官員宣布新措施，保障學生返校期間步行與騎自行車安全 全新公共教育宣導、加強取締交通違規，並推動快速、低成本道路改善工程，提升校園周邊安全

加州與地方官員宣布新措施，保障學生返校期間步行與騎自行車安全 全新公共教育宣導、加強取締交通違規，並推動快速、低成本道路改善工程，提升校園周邊安全

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」