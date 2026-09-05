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華埠長周末中元節、汽車展活動多 封街2天迎人潮

記者李怡╱舊金山報導
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華埠勞工節長周末期間，將封街舉辦中元節祭典、汽車展及汽車巡遊、傳統民俗遊藝等活動...
華埠勞工節長周末期間，將封街舉辦中元節祭典、汽車展及汽車巡遊、傳統民俗遊藝等活動。（記者李怡╱攝影）

勞工節三天長周末登場，舊金山華埠也將迎來一波遊客潮。周六中元節活動、周日華埠汽車展及巡遊接連登場，主要商業街都板街（Grant Avenue）連續兩天部分封閉。從傳統民俗到古董車、舞獅和功夫表演，華埠這個長周末活動密集，預料將為餐館、商店及周邊商家帶來不少人潮。

周六9月5日首先登場的是中元節活動。活動下午2時開始，在都板街California Street至Sacramento Street之間舉行。現場將有平安包、上香、求籤及傳統儀式等活動，並將出現入夜後點燃的巨型稻草龍，將華人傳統的中元文化帶到華埠街頭。活動免費向公眾開放。

為配合中元節活動，都板街California至Sacramento之間周六將實施封街。對不少遊客而言，中元節不只是觀看表演，也是一個認識華人傳統文化的機會。中元節源自農曆七月的祭祀傳統，包含祭祖、追思先人以及祈求平安等文化意涵。近年舊金山華埠透過街頭活動，讓這項傳統走出廟宇和家庭，成為更多族裔都能參與的社區文化活動。

到了周日9月6日，華埠街頭將從傳統民俗轉換成另一番景象。第五屆舊金山華埠汽車展及汽車巡遊將於上午10時至下午3時30分舉行，都板街從柏思域街（Broadway）一路到California Street將成為主要展區，古董車、經典車及豪華車將沿街展示。

汽車展不只有車看，主辦方安排舞獅、現場音樂及功夫表演，下午3時還將舉行汽車巡遊，活動同樣免費向公眾開放。

兩場活動接連登場，也讓華埠成為今年勞工節長周末舊金山較熱鬧的去處之一。尤其周日汽車展封街範圍橫跨都板街多個街區，活動人潮預料將延伸至附近餐館、糕餅店、紀念品店及其他小商家。對仍在努力吸引遊客回流的華埠商圈而言，長周末的大型街頭活動也提供增加客流的機會。

準備前往華埠的民眾要留意交通。除了兩天都有封街，華埠目前還有花園角等多項工程進行，部分道路及周邊交通受到影響。加上勞工節長周末市區活動密集，開車進入華埠可能較平日更加擁擠，民眾可考慮搭乘Muni或中央地鐵前往。

精華 FAQ

  • 周六先舉辦中元節活動，周日接著有第五屆華埠汽車展及汽車巡遊，兩天活動都在都板街一帶進行，形成傳統民俗與車展並行的熱鬧場面。

  • 中元節活動於9月5日下午2時開始，在都板街California Street至Sacramento Street之間舉行，內容包括平安包、上香、求籤與傳統儀式，入夜後還有巨型稻草龍。

  • 活動預料可帶來大量人潮，惠及餐館、糕餅店、紀念品店等商家，但周六周日都有封街，加上花園角等工程與長周末車流，開車進華埠可能更擁擠。

舊金山 華埠 華人

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