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巴洛阿圖學區候選人選票資格遭挑戰 選務處反對臨時修改

記者龔玥／聖荷西報導
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巴洛阿圖學區候選人選票資格遭挑戰。（Google Maps）
巴洛阿圖學區候選人選票資格遭挑戰。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖學區候選人赫尼金的選票職稱遭對手提告挑戰，但聖塔克拉拉縣選務處反對在大選前臨時修改，案件將於9月15日續審。

巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District）候選人赫尼金(Linda Henigin)的選票資格近日遭到法律挑戰，但事件出現轉折。聖塔克拉拉縣選務處明確反對在11月大選前修改選票上的候選人職稱文字，並指出相關申請已錯過8月28日的選舉資料修改期限。

支持赫尼金競選對手的Virginia Noh人士上周向聖塔克拉拉縣高等法院提起訴訟，指控赫尼金在選票上將自己的職業列為「數學教師／家長」（math teacher/parent）並不準確，要求更改相關選票文字。

Noh提出質疑的主要理由是，持赫尼金有的是「多科教師資格」（Multiple Subject Teaching Credential），而非單科教師資格。Noh在訴狀中主張，如果教師教授特定學科，應持有相應的單科教師資格。

不過，赫尼金提交的工作紀錄顯示，她確實曾擔任數學相關教學工作。根據她提供的就業資料，巴洛阿圖聯合學區自2021年1月至今年6月聘用她擔任「數學資源教師」（math resource teacher）。她的職務說明同時將其稱為數學介入教師（math interventionist），主要為需要額外協助的學生提供數學教學。此外，赫尼金自2018年起也曾在學區擔任教學助理。

赫尼金此前接受採訪時表示，自己「就是數學老師」，如果選票上的職稱存在問題，選民登記官早在數周前就應該提出，而目前的爭議只是對選舉造成干擾。

赫尼金目前正在競選巴洛阿圖聯合學區五人制校董會的兩個席位，競爭對手包括Avery Wang及John Craig。

法院紀錄顯示，雙方於9月1日舉行案件管理會議，下一次會議預定9月15日進行。在9月1日的案件管理會議後，聖塔克拉拉縣選務官莫萊雷斯(Matt Moreles)被列為案件被告。

根據選民登記官提交的文件，11月3日大選預計將涉及約327種不同版本的選票及選民資訊指南，而且每一種資料都必須提供英文以外的8種語言版本。

選務處指出，過去臨近選舉才要求修改選票內容，曾對選舉作業造成嚴重影響。2012年，因法院命令要求修改一項選票問題及相關措施標題，選民登記官辦公室一度無法及時為提出申請的選民印製非英文版選民指南。

目前法院仍將於9月15日進一步處理相關案件。這起訴訟最終是否會影響赫尼金在11月3日大選中的選票職稱，仍有待法院後續裁定。

精華 FAQ

  • 她在選票上將職業列為「數學教師／家長」，但對手陣營認為這不準確，主張她並非單科數學教師，因此向法院提出訴訟要求更正。

  • 選務處表示，相關申請已錯過8月28日的選舉資料修改期限，而且11月大選涉及大量多語版本文件，臨時變更會嚴重干擾作業。

  • 她提供的資料顯示，巴洛阿圖聯合學區自2021年1月至今年6月聘她任數學資源教師，工作內容也包括數學介入教學，另自2018年起曾任教學助理。

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