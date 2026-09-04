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北加中原校友桑尼維爾烤肉敘舊 180人跨世代同歡

記者王湘涵／桑尼維爾報導
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北加州中原大學校友會8月29日在南灣桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉聯誼活動，吸引近18...
北加州中原大學校友會8月29日在南灣桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉聯誼活動，吸引近180位校友及來賓參加。（北加州中原大學校友會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州中原大學校友會在桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉活動，近180名校友與貴賓跨世代同歡，並透過交流、卡拉OK與遊戲凝聚情誼。

加州中原大學校友會8月29日在南灣桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉聯誼活動，吸引近180位不同世代校友及貴賓參加。新任會長王榮玫表示，希望透過一年一度的聚會凝聚校友情誼，也為校友會注入更多年輕力量。

活動從上午11時持續至下午時點，王榮玫向到場來賓表達感謝。她表示，舉辦年度烤肉活動，除了希望讓久未見面的校友有機會重聚，也盼促進不同屆別、不同科系校友之間的交流與合作，讓不同世代的中原人在灣區持續保持連結。

當天除了烤肉及餐點，也安排兩輪卡拉OK歡唱及趣味遊戲，中原校友與友校嘉賓輪番上台。校友們利用聚會分享近況、回憶過往校園生活，並拿著中原大學校旗拍攝大合照留念。

這場活動由歷任會長、理事、各系聯絡人及義工共同籌備，從活動規畫、場地安排、帳篷搭設、食材採購，到當天報到、餐飲及場地清理，都由校友分工完成。

校友會表示，未來將持續舉辦聯誼及服務活動，希望串聯更多北加州中原校友，提供彼此交流、分享資源的平台，也讓更多年輕校友參與校友會活動。

北加州中原大學校友會新任會長王榮玫在年度夏季烤肉聯誼活動中致詞。（北加州中原大學...
北加州中原大學校友會新任會長王榮玫在年度夏季烤肉聯誼活動中致詞。（北加州中原大學校友會提供）

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