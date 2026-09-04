北加中原校友桑尼維爾烤肉敘舊 180人跨世代同歡

北加州中原大學校友會8月29日在南灣桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉聯誼活動，吸引近180位校友及來賓參加。（北加州中原大學校友會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州中原大學校友會在桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉活動，近180名校友與貴賓跨世代同歡，並透過交流、卡拉OK與遊戲凝聚情誼。

北加州 中原大學校友會8月29日在南灣桑尼維爾舉辦年度夏季烤肉聯誼活動，吸引近180位不同世代校友及貴賓參加。新任會長王榮玫表示，希望透過一年一度的聚會凝聚校友情誼，也為校友會注入更多年輕力量。

活動從上午11時持續至下午時點，王榮玫向到場來賓表達感謝。她表示，舉辦年度烤肉活動，除了希望讓久未見面的校友有機會重聚，也盼促進不同屆別、不同科系校友之間的交流與合作，讓不同世代的中原人在灣區 持續保持連結。

當天除了烤肉及餐點，也安排兩輪卡拉OK歡唱及趣味遊戲，中原校友與友校嘉賓輪番上台。校友們利用聚會分享近況、回憶過往校園生活，並拿著中原大學校旗拍攝大合照留念。

這場活動由歷任會長、理事、各系聯絡人及義工共同籌備，從活動規畫、場地安排、帳篷搭設、食材採購，到當天報到、餐飲及場地清理，都由校友分工完成。

校友會表示，未來將持續舉辦聯誼及服務活動，希望串聯更多北加 州中原校友，提供彼此交流、分享資源的平台，也讓更多年輕校友參與校友會活動。