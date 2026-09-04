中國新式茶飲品牌 霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair
中國新式茶飲品牌霸王茶姬將於秋季在聖塔克拉拉Valley Fair開出南灣首店，以原葉鮮奶茶與東方美學切入灣區市場。
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中國新式茶飲品牌霸王茶姬將於秋季在聖塔克拉拉Valley Fair開出南灣首店，以原葉鮮奶茶與東方美學切入灣區市場。
中國新式茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）即將進軍南灣，首間門店將落戶聖塔克拉拉Westfield Valley Fair，預計今年秋季開幕。隨著霸王茶姬加入，南灣原本已相當熱鬧的亞洲新式茶飲市場再添一個受到華人消費者關注的品牌。
霸王茶姬Valley Fair門店位於購物中心內、蘋果專賣店(Apple Store)旁，占地超過2500平方呎，規模相當可觀。品牌近年快速擴張，除了中國市場，也積極進軍海外，Valley Fair店將成為其拓展北加州市場的重要據點。
與不少以珍珠、奶蓋、水果等配料作為主要特色的奶茶品牌不同，霸王茶姬最大的特色是把「茶」放在產品核心。品牌主打原葉鮮奶茶，以原葉現泡茶底搭配牛乳，強調茶香及口感層次，並以「現代東方茶」作為品牌定位，希望將傳統飲茶文化融入年輕化的現製茶飲。
其中，招牌飲品「伯牙絕弦」以茉莉茶搭配牛乳，是品牌最具代表性的產品之一。茶香相對突出，甜度也不像部分傳統奶茶那麼重，讓消費者更容易感受到茶本身的風味。
霸王茶姬的另一項特色，則是部分茶飲具有相當鮮明、甚至兩極化的香氣。例如「青青糯山」以糯米香為主要特色，茶香之外帶有明顯的穀物及糯米氣息。這款飲品在消費者之間評價較為兩極，有人非常喜歡這種特殊香氣，認為辨識度很高；也有人形容其味道「有點像小狗身上的味道」，覺得需要適應。這種「喜歡的人很喜歡、不喜歡的人不太能接受」的特色，反而讓青青糯山成為品牌中頗具話題性的一款飲品。
除了飲品本身，霸王茶姬也逐漸將品牌延伸至生活方式。從門店設計、杯身包裝到保溫杯、車載杯等周邊，都延續東方美學風格，讓品牌不只是販售一杯茶，也試圖建立具有辨識度的視覺及生活文化。
此次選擇Valley Fair作為北加州首店，也具有一定象徵性。Valley Fair位於聖塔克拉拉與聖荷西交界，是南灣重要購物及餐飲地標，近年持續吸引亞洲餐飲及飲品品牌進駐。霸王茶姬進場後，將與現有奶茶及新式茶飲品牌直接競爭。
對灣區華人消費者而言，霸王茶姬進駐南灣，意味著又一個在中國市場已具知名度的新式茶飲品牌正式進入本地；而對其他消費者而言，其以原葉茶、鮮奶及東方茶文化為核心的產品，也為灣區現製茶飲市場提供不同於傳統奶茶的選擇。
霸王茶姬Valley Fair門店目前預計於秋季開幕，確切日期及完整菜單仍有待品牌進一步公布。
霸王茶姬南灣首店將落戶聖塔克拉拉的Westfield Valley Fair，位置在購物中心內、Apple Store旁，預計今年秋季開幕，成為品牌拓展北加州的重要據點。 霸王茶姬強調把「茶」放在核心，不以珍珠、奶蓋或水果配料為主，而是主打原葉鮮奶茶，結合現泡茶底與牛乳，突出茶香、層次感與較清爽的甜度。 Valley Fair是南灣重要購物與餐飲地標，近年吸引不少亞洲飲品品牌進駐。霸王茶姬選擇在此開店，代表其正式進入灣區市場，也將與現有茶飲品牌直接競爭。
精華 FAQ
霸王茶姬南灣首店將落戶聖塔克拉拉的Westfield Valley Fair，位置在購物中心內、Apple Store旁，預計今年秋季開幕，成為品牌拓展北加州的重要據點。
霸王茶姬強調把「茶」放在核心，不以珍珠、奶蓋或水果配料為主，而是主打原葉鮮奶茶，結合現泡茶底與牛乳，突出茶香、層次感與較清爽的甜度。
Valley Fair是南灣重要購物與餐飲地標，近年吸引不少亞洲飲品品牌進駐。霸王茶姬選擇在此開店，代表其正式進入灣區市場，也將與現有茶飲品牌直接競爭。
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