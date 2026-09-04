中國新式茶飲品牌 霸王茶姬進軍南灣 首店落戶Valley Fair

霸王茶姬將進駐南灣，落戶在Westfield Valley Fair。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中國新式茶飲品牌霸王茶姬將於秋季在聖塔克拉拉Valley Fair開出南灣首店，以原葉鮮奶茶與東方美學切入灣區市場。

中國新式茶飲品牌霸王茶姬 （CHAGEE）即將進軍南灣，首間門店將落戶聖塔克拉拉Westfield Valley Fair，預計今年秋季開幕。隨著霸王茶姬加入，南灣原本已相當熱鬧的亞洲新式茶飲市場再添一個受到華人 消費者關注的品牌。

霸王茶姬Valley Fair門店位於購物中心內、蘋果專賣店(Apple Store)旁，占地超過2500平方呎，規模相當可觀。品牌近年快速擴張，除了中國市場，也積極進軍海外，Valley Fair店將成為其拓展北加州 市場的重要據點。

與不少以珍珠、奶蓋、水果等配料作為主要特色的奶茶品牌不同，霸王茶姬最大的特色是把「茶」放在產品核心。品牌主打原葉鮮奶茶，以原葉現泡茶底搭配牛乳，強調茶香及口感層次，並以「現代東方茶」作為品牌定位，希望將傳統飲茶文化融入年輕化的現製茶飲。

其中，招牌飲品「伯牙絕弦」以茉莉茶搭配牛乳，是品牌最具代表性的產品之一。茶香相對突出，甜度也不像部分傳統奶茶那麼重，讓消費者更容易感受到茶本身的風味。

霸王茶姬的另一項特色，則是部分茶飲具有相當鮮明、甚至兩極化的香氣。例如「青青糯山」以糯米香為主要特色，茶香之外帶有明顯的穀物及糯米氣息。這款飲品在消費者之間評價較為兩極，有人非常喜歡這種特殊香氣，認為辨識度很高；也有人形容其味道「有點像小狗身上的味道」，覺得需要適應。這種「喜歡的人很喜歡、不喜歡的人不太能接受」的特色，反而讓青青糯山成為品牌中頗具話題性的一款飲品。

除了飲品本身，霸王茶姬也逐漸將品牌延伸至生活方式。從門店設計、杯身包裝到保溫杯、車載杯等周邊，都延續東方美學風格，讓品牌不只是販售一杯茶，也試圖建立具有辨識度的視覺及生活文化。

此次選擇Valley Fair作為北加州首店，也具有一定象徵性。Valley Fair位於聖塔克拉拉與聖荷西交界，是南灣重要購物及餐飲地標，近年持續吸引亞洲餐飲及飲品品牌進駐。霸王茶姬進場後，將與現有奶茶及新式茶飲品牌直接競爭。

對灣區華人消費者而言，霸王茶姬進駐南灣，意味著又一個在中國市場已具知名度的新式茶飲品牌正式進入本地；而對其他消費者而言，其以原葉茶、鮮奶及東方茶文化為核心的產品，也為灣區現製茶飲市場提供不同於傳統奶茶的選擇。

霸王茶姬Valley Fair門店目前預計於秋季開幕，確切日期及完整菜單仍有待品牌進一步公布。