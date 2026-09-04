女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺

一名女子涉嫌在密爾比達Mill Creek公寓社區駕駛SUV撞死了她的朋友。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 密爾比達與聖荷西接連發生2起命案，32歲貝比涉嫌先以SUV撞死好友，後又有另一密友遭刺身亡，警方正釐清兩案關聯。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，一名女子涉嫌駕駛SUV撞死了她的朋友。不到兩小時後，另一位密友被發現遭刺身亡。

據「Indica News」和「The Federal」報導的刑事起訴書及警方宣誓書顯示，32歲的貝比（Anila Baby）因35歲的哈里（Anjana Hari）死亡一案被控謀殺罪。

這起離奇事件始於周五（8月28日）中午左右，地點在密爾比達 的Mill Creek公寓。據警方報告中引述的一名目擊者稱，當時哈里提著一個包走向貝比的藍色豐田 Highlander。她看起來很放鬆，面帶微笑，態度友善。據稱，在這輛SUV突然猛衝之前，兩人之間並未發生明顯的爭執或衝突。

據「The Federal」報導，目擊者向警方表示，貝比撞上了哈里後繼續駕駛，撞上了三輛停放的車輛，隨後逃離了公寓小區。哈里頭部受重傷，於下午12時12分左右被宣布死亡。

警方最初將此案作為肇事逃逸案處理。

「這對密爾比達市來說是一起非常令人不安的事件，」密爾比達警察局（Milpitas Police Department）警長斯佩肯豪爾（Capt. Jason Speckenheuer）告訴KTVU電視台，「起初這起事件被報告為肇事逃逸，但經過進一步調查和分析，似乎是她故意所為。」

警方很快在約一哩外的華格林藥店（Walgreens）停車場找到了貝比。

「她言語混亂，無法回答問題。她的手和腿上都有明顯的傷痕，」探員古茲（Tailor Goods）在提交給法院的報告中寫道。

隨後發生了第二起死亡事件。據「The Federal」援引「On Manorama」的報導，下午時點53分，聖荷西警方接到報警，趕往Linda Vista街700號街區的一處住宅。在屋內，警員發現40歲的馬修（Ann Mary Mathew）身上至少有一處刺傷。據「The Federal」報導，她的死因被判定為他殺。

據報導，馬修和哈里都是貝比的密友，這為本已離奇的一系列事件又增添了一層令人毛骨悚然的轉折。儘管早先有報導稱這三名女性都住在密爾比達同一個住宅區，但這兩起死亡事件發生在不同的地點。

「The Federal」曾報導過有關貝比應對這兩起死亡負責的指控。然而，警方在已公開的材料中尚未證實這一關聯。調查人員發現了法醫證據，但當局尚未披露其具體內容。

這起令人震驚的案件讓灣區馬拉雅拉姆族（Malayalee）社區陷入震驚。據報導，朋友和社區成員也駁斥了關於失業或「抑鬱」是兇案幕後動機的猜測，稱他們不知道這幾名女性之間存在任何矛盾。

貝比目前仍被羈押在聖塔克拉拉縣監獄，不得保釋。她定於9月10日再次出庭。