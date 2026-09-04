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INDY NXT年度總冠軍 本周蒙特瑞決出

記者王子涵／舊金山報導
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INDY NXT年度總冠軍將在本周末的蒙特瑞（Monterey）決出，積分榜前三...
INDY NXT年度總冠軍將在本周末的蒙特瑞（Monterey）決出，積分榜前三名僅相差29分。（INDY NXT提供）

AI摘要

文章摘要整理：

INDY NXT本周末在蒙特瑞進行賽季最終2戰，積分前三名僅差29分，強森、菲蒂帕爾迪與庫查齊克將在不熟悉的拉古納塞卡爭奪總冠軍。

INDY NXT年度總冠軍將在本周末的蒙特瑞（Monterey）決出，積分榜前三名僅相差29分，其中領先者強森(Nikita Johnson)與菲蒂帕爾迪(Enzo Fittipaldi)更只有3分之差。三名從未在拉古納塞卡（WeatherTech Raceway Laguna Seca）參賽的年輕車手，將在9月4日至5日的賽季最終兩場比賽正面交鋒，爭奪年度總冠軍。

目前效力Cape Motorsports Powered by ECR的強森排名第一，僅領先HMD Motorsports車手菲蒂帕爾迪3分，菲蒂帕爾迪隊友庫查齊克(Tymek Kucharczyk)則落後29分。由於拉古納塞卡周末安排兩場比賽，每場最多可取得54分，兩場合計108分，意味著冠軍爭奪仍存在巨大變數。

強森僅有3分的領先，也是INDY NXT歷史上進入最後兩場比賽時第三小的積分差距。更增加不確定性的是，目前排名前三的Johnson、菲蒂帕爾迪及庫查齊克此前都沒有在這條蒙特瑞著名賽道參賽的經驗。

從本季公路賽表現來看，HMD Motorsports兩名車手可能略佔優勢。庫查齊克在本季9場永久公路賽的平均完賽名次為3.77，是所有車手中最佳，並曾拿下印第安納波利斯賽車場公路賽第二回合冠軍。

菲蒂帕爾迪則已取得3場永久公路賽勝利，為本季所有車手最多，平均完賽名次為5.0。他不僅贏下印第安納波利斯第一回合，更包辦Mid-Ohio兩場比賽冠軍。

不過，積分領先的強森同樣保持高度穩定，本季永久公路賽平均完賽名次為4.44，並曾在Barber Motorsports Park第一回合獲勝。更重要的是，他本季15場比賽全部以前十名完賽，是爭冠的重要本錢。

17歲新秀加西亞(Max Garcia)同樣值得關注。他去年奪得USF Pro 2000總冠軍，今年升上INDY NXT後開季適應不易，但上周末剛在Milwaukee Mile拿下生涯首場INDY NXT勝利。加西亞最近9場比賽平均完賽名次提升至7.6，其中8場進入前10名，狀態明顯升溫。

拉古納塞卡全長2.238哩，共有11個彎道，以高低起伏及著名的「Corkscrew」連續彎道聞名。車手周五進行最後兩次練習，周六排位賽後展開第一回合較量，賽季最終戰則於周日登場。

在108分仍待爭奪、前三名僅差29分的情況下，今年INDY NXT總冠軍懸念將真正留到最後一個比賽周末。

精華 FAQ

  • 年度總冠軍將在蒙特瑞的WeatherTech Raceway Laguna Seca決出，賽事安排在9月4日至5日的賽季最後2場比賽，週末結束後即可產生最終冠軍。

  • 目前由Cape Motorsports Powered by ECR的Nikita Johnson領先，他僅比Enzo Fittipaldi多3分，第三名Tymek Kucharczyk則落後29分，仍保有翻盤可能。

  • 因為拉古納塞卡2場比賽合計最多可拿108分，遠高於29分差距；而前三名都沒有在此賽道參賽經驗，實力、穩定性與適應速度都可能改變排名。

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