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舊金山AI熱難找房 租屋者招數盡出如「血腥競技」

編譯組／綜合報導
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人工智慧熱潮中在舊金山尋找住房，普通人即使使出渾身解術也無濟於事。示意圖。（取自...
人工智慧熱潮中在舊金山尋找住房，普通人即使使出渾身解術也無濟於事。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山在AI產業招募熱潮與住房短缺夾擊下，租金飆升、競爭白熱化，租客為搶房頻出奇招，市場呈現前所未見的殘酷。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據租房平台Apartment List數據顯示，在舊金山，有限的住房供應和人工智慧（AI）行業如火如荼的招聘熱潮，已將兩居室公寓的月均租金推高至4257元，居全美之首。普通公寓已成為競價戰的戰場，看房活動更是場「血腥競技」。

在過去的30多年裡，舊金山對那些曾在此成長的人來說，竟變得難以企及。Compass房地產公司的創始經紀人瓊斯（Amanda Jones）將租房市場形容為「殘酷」。

她舉例說，自己在太平洋高地（Pacific Heights）出租的一套一居室月租6000元，擁有「絕佳的景觀」、六個壁櫥、農舍風格的水槽和一台Sub-Zero冰箱。她說，這套公寓吸引了管理諮詢顧問、初創公司創始人以及大型音樂機構的負責人。

其他房源的租金也比去年高出不少。同樣位於太平洋高地的一套三居室住宅，因前租客違約於4月重新掛牌。瓊斯表示，前租客每月支付7600元。新租客是一名AI從業者，僅通過視頻看房便「未實地看房」租下了這套房子，並同意支付1萬2500元。

「對於在這裡長大的人來說，這確實有些令人震驚，他們對物價漲得如此之高感到目瞪口呆，」瓊斯說，需求上升和房價急速攀升不僅歸因於大量即將上市的公司，還歸因於舊金山日益增長的「空巢族」（empty nesters）群體：他們希望趁市場火熱時出售自己的房子，然後在更時尚的社區租一套公寓。

「所以，你是在和那些資金實力極其雄厚的人競爭，」瓊斯說，「其中許多人靠出售房產就能賺取數百萬元。」她觀察到，競爭已經變得如此激烈，以至於許多人為了吸引房東或房地產經紀人，會在申請材料中招數盡出。他們可能會附上錄用通知書、表達熱情的個人便條，或者如果房東允許養寵物的話，附上一份附有肖像照片、訓練紀錄和性格評價的「寵物簡歷」。

有些房東則會利用需求上升的局面，承諾提供他們無法兌現的配套設施，通常是停車位或儲物空間。他們預期租客會出高價競標，甚至可能堅持要求新租戶立即入住。

許多中介或業主都深諳那些雖小卻實用的細節，這些細節能顯著提升房屋的價值。過去，人們可能想要花崗岩台面或爪足浴缸；如今，他們只要有額外的壁櫥、洗碗機、存放自行車的空間、硬木地板、附近的公交站、洗衣機和烘乾機，或者一個共用庭院，就心滿意足了。

精華 FAQ

  • 根據Apartment List數據，舊金山兩居室月均租金已達4257元，主因是住房供應有限，加上AI行業招聘火熱，讓租屋需求快速升高並持續推動價格上漲。

  • 在激烈競爭下，租客會附上錄用通知書、寫熱情個人便條，若可養寵物還會提供含照片、訓練紀錄與性格評價的寵物簡歷，以提高被房東選中的機會。

  • 除了AI從業者外，許多資金充裕的空巢族也加入市場，他們賣房後轉租更時尚社區，加上高薪專業人士競爭，使租屋市場進一步升溫並持續推高租金。

舊金山 租金 租客

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