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舊金山Cole Valley小社區暴紅 新餐廳、咖啡店接連進駐

記者李怡／舊金山報導
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舊金山Cole Valley保留社區特色的店面廣受歡迎。（記者李怡╱攝影）
舊金山Cole Valley保留社區特色的店面廣受歡迎。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山Cole Valley原本低調安靜，近年因新餐飲與特色零售進駐而走紅，從住宅社區逐步轉型為兼具生活與消費功能的小型商業熱點。

過去安靜低調、鮮少有遊客專程造訪的Cole Valley，正成為舊金山新一波社區商業熱點。最近兩年，餐廳、咖啡店、服飾店和特色小店接連進駐，部分新店開業不久便出現排隊人潮。與米慎區、海特街等成熟商圈不同，Cole Valley的走紅並非大型開發或連鎖品牌帶動，而是在原有住宅社區中，逐漸長出一批小而精緻的新商業。

Cole Valley位於海特區（Haight-Ashbury）與內日落區（Inner Sunset）之間，緊鄰金門公園，主要商業區集中在Cole Street短短幾個街區。這裡長期以住宅為主，街道安靜、步行方便，居民穩定，不少家庭在此居住多年。它既靠近市中心生活圈，又保留城市裡的小鎮氣氛，過去更像是一個服務附近居民的生活型社區，而非遊客目的地。

如今讓Cole Valley升溫的，是新一代餐飲和特色零售集中出現。特色小酒館和新咖啡店等商家陸續開業後，一些店迅速在社交媒體走紅，開始吸引其他社區的顧客專程前來。與此同時，老店關閉後留下的店面也迎來新經營者。更特別的是，不少創業者本身就是Cole Valley居民，既了解社區，也更傾向開設符合當地生活方式的小型商店。

Cole Valley正在從單純的住宅社區，轉向兼具餐飲、購物和社區生活的小型目的地。人流增加也可能吸引更多商家尋找店面。

Cole Valley的變化，也是舊金山社區商業復甦的一個縮影。疫情後，人們重新重視步行可達、具有社區感的生活方式，小型餐飲和獨立商店也開始尋找新的落腳點。Cole Valley沒有大型商場，也沒有熱門景點，卻靠著幾個街區的新店、老店與穩定居民，慢慢聚起人氣。這個曾經低調的小社區，如今正在被更多人看見。

舊金山Cole Valley保留社區特色的店面廣受歡迎。（記者李怡/攝影）
舊金山Cole Valley保留社區特色的店面廣受歡迎。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 近2年內，餐廳、咖啡店、服飾店與特色小店陸續開業，其中部分新店迅速在社群媒體走紅，吸引外區顧客專程前來，帶動整體人氣上升。

  • Cole Valley並非靠大型開發或連鎖品牌帶動，而是在原有住宅社區中自然長出小而精緻的新商業，形成更貼近日常生活的社區型熱點。

  • 隨著人流增加，Cole Valley可能吸引更多商家尋找店面，並從單純住宅區進一步成為餐飲、購物與社區生活兼具的小型目的地。

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