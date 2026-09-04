舊金山Muni多條繁忙路線加密班次 1號公車最快4分鐘1班

第三區市議員李爾德表示，加強繁忙路線的公車服務。（受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 為配合9月公共交通月，舊金山Muni加密多條繁忙路線班次，1號公車尖峰時段最密達4至5分鐘一班，並同步改善通勤與學生接駁需求。

經常搭乘舊金山 Muni的民眾，本周起等車時間有望縮短。為配合9月「公共交通月」舊金山市交通局（SFMTA）本周調整多條繁忙路線服務，其中華埠 居民常搭乘的1號加州 街（1-California）公車，市中心至普西迪歐（Presidio）路段將加密至每四至五分鐘一班。38R-Geary Rapid、49-Van Ness-Mission、5R-Fulton Rapid及N-Judah等熱門路線也將增加運力或班次。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，近來Muni乘客增加，一些繁忙路線在尖峰時段經常出現擁擠情況。他的辦公室持續收到居民反映，其中1號公車的擁擠問題尤其受到關注，因此一直與市交通局溝通，希望增加班次並改善可靠性。

1號公車是連接市中心、華埠、諾布山和列治文區的重要東西向路線，也是華埠居民日常出行的重要交通工具。此次調整後，市中心至要塞區之間的班距縮短至四至五分鐘，意味著尖峰時段乘客等車時間可望減少，也有助紓解車廂擁擠。

另外兩條繁忙路線也增加運力。38R-Geary Rapid將在乘客最多的尖峰時段增加載客容量；49-Van Ness-Mission則增加早晨時段的運力，改善通勤需求。

學生通勤也有調整。家住訪谷區（Visitacion Valley）、前往Francisco Middle School上課的學生，早晨現在可搭乘8-Bayshore直達學校，不必像過去一樣先搭8AX再轉車，減少一次轉乘。

其他地區的Muni服務同樣有所提升。行經市場街的5R-Fulton Rapid將全面改用60呎加長型公車，每10分鐘一班，以增加載客量。全市最繁忙的輕軌路線之一N-Judah，也將在尖峰時段增加列車班次。

李爾德表示，公共交通與社區經濟和居民日常生活密不可分。許多舊金山居民每天依靠Muni上班、上學、買菜和就醫，改善班次和可靠性，對家庭、長者及身障人士尤其重要。將有限的運力投入乘客需求最高、最擁擠的路線。