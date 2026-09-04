我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

舊金山Muni多條繁忙路線加密班次 1號公車最快4分鐘1班

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第三區市議員李爾德表示，加強繁忙路線的公車服務。（受訪者供圖）
第三區市議員李爾德表示，加強繁忙路線的公車服務。（受訪者供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

為配合9月公共交通月，舊金山Muni加密多條繁忙路線班次，1號公車尖峰時段最密達4至5分鐘一班，並同步改善通勤與學生接駁需求。

經常搭乘舊金山Muni的民眾，本周起等車時間有望縮短。為配合9月「公共交通月」舊金山市交通局（SFMTA）本周調整多條繁忙路線服務，其中華埠居民常搭乘的1號加州街（1-California）公車，市中心至普西迪歐（Presidio）路段將加密至每四至五分鐘一班。38R-Geary Rapid、49-Van Ness-Mission、5R-Fulton Rapid及N-Judah等熱門路線也將增加運力或班次。

第三區市議員李爾德（Danny Sauter）表示，近來Muni乘客增加，一些繁忙路線在尖峰時段經常出現擁擠情況。他的辦公室持續收到居民反映，其中1號公車的擁擠問題尤其受到關注，因此一直與市交通局溝通，希望增加班次並改善可靠性。

1號公車是連接市中心、華埠、諾布山和列治文區的重要東西向路線，也是華埠居民日常出行的重要交通工具。此次調整後，市中心至要塞區之間的班距縮短至四至五分鐘，意味著尖峰時段乘客等車時間可望減少，也有助紓解車廂擁擠。

另外兩條繁忙路線也增加運力。38R-Geary Rapid將在乘客最多的尖峰時段增加載客容量；49-Van Ness-Mission則增加早晨時段的運力，改善通勤需求。

學生通勤也有調整。家住訪谷區（Visitacion Valley）、前往Francisco Middle School上課的學生，早晨現在可搭乘8-Bayshore直達學校，不必像過去一樣先搭8AX再轉車，減少一次轉乘。

其他地區的Muni服務同樣有所提升。行經市場街的5R-Fulton Rapid將全面改用60呎加長型公車，每10分鐘一班，以增加載客量。全市最繁忙的輕軌路線之一N-Judah，也將在尖峰時段增加列車班次。

李爾德表示，公共交通與社區經濟和居民日常生活密不可分。許多舊金山居民每天依靠Muni上班、上學、買菜和就醫，改善班次和可靠性，對家庭、長者及身障人士尤其重要。將有限的運力投入乘客需求最高、最擁擠的路線。

精華 FAQ

  • 本周起，SFMTA針對多條高需求路線加密班次或增運力，包括1-California、38R-Geary Rapid、49-Van Ness-Mission、5R-Fulton Rapid，以及N-Judah等熱門路線。

  • 1號公車在市中心至普西迪歐路段的班距縮短為4至5分鐘一班，尖峰時段乘客等車時間可望減少，也有助紓解車廂擁擠並提升可靠性。

  • 38R在尖峰時段增加載客容量，49在早晨增運力，5R改用60呎加長公車並維持每10分鐘一班，N-Judah也增班；訪谷區學生則可直達Francisco Middle School，少一次轉乘。

加州 舊金山 華埠

上一則

舊金山Cole Valley小社區暴紅 新餐廳、咖啡店接連進駐

下一則

曾接受寄養… 眾議員瓦哈布就職 成國會首位阿富汗裔議員

延伸閱讀

華埠1號巴士改革 班距縮至9分鐘

華埠1號巴士改革 班距縮至9分鐘
強化接駁 西雅圖公車增班、北區增2路線

強化接駁 西雅圖公車增班、北區增2路線
校門口塞車搶道險象多 舊金山要讓孩子上學路更安全

校門口塞車搶道險象多 舊金山要讓孩子上學路更安全
101號公路灣區段 勞工節北向全封

101號公路灣區段 勞工節北向全封
勞工節連假恐塞車！ 101舊金山北向周末全封 駕駛須改道

勞工節連假恐塞車！ 101舊金山北向周末全封 駕駛須改道

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？