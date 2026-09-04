金山遊民搭公車昏睡4小時亡 家屬告華裔司機遭質疑這點

圖為一輛舊金山捷運局的Muni巴士。示意圖，與內文涉案車輛無關。(取材自舊金山交通局)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山一名黑人遊民艾倫搭上Muni公車後昏睡4小時死亡，司機多次嘗試叫醒並求助調度，家屬卻控告司機失職，引發社會對照護責任與街頭危機的爭議。

多年前，一名流浪的黑人男子艾倫沒買票坐上Muni公車上昏睡四個小時，司機幾度試圖把他叫醒，最終那人喪命。男子的家人說那位華裔 司機本有機會救他，但許多民眾問道：這些提告的家屬為什麼自己沒有好好照顧他呢？

舊金山 紀事報報導，從不同的角度來看，這起案件要不是一場人間悲劇，就是反映了舊金山冷漠無情、無力應對街頭絕望的現狀。但原告律師杜布羅夫斯基（Anna Dubrovsky）律師事務所提供給紀事報的法庭文件和視頻錄像，也講述了第三個故事：公交司機被迫承擔起一個愈來愈熟悉的角色，對於從警察到清潔工再到圖書館員等一線工作人員來說都似曾相識。許多人都身處舊金山吸毒過量危機的第一線，但他們並不總是知道該如何應對。

那天，每次9路公車到達終點站時，譚姓司機都會試圖叫醒他（艾倫）。Muni的監視器畫面顯示，這名司機退後幾步，有時甚至蹲下身子，似乎在觀察艾倫胸口的起伏。他跺著附近的座位，敲打車窗，轉身聳了聳肩。譚曾致電調度中心尋求協助，後來他作證說，調度員建議他繼續營運。

在艾倫搭乘他的公車四個小時後，譚姓司機才在市場街上攔下一位主管撥打911。醫護人員嘗試了急救措施。根據法庭訴狀，艾倫於下午1時43分被宣布死亡。

那個周五早上，艾倫穿著長外套，略微佝僂著身子上了9路公車，似乎沒有人多看他一眼。不到半小時，幾名檢票員上了車，其中一人似乎與艾倫交談了幾句，但影片顯示艾倫並沒有付車費。影片沒有錄到他們的對話，但檢票員很快就轉身離開了。艾倫似乎在擦臉。他頭向後仰去，然後身體向前傾，臉埋在膝蓋間。

艾倫居無定所，只有在能用上電話的時候才能與家人聯繫。他母親形容自己的兒子是個「沙發客」。他成長於灣區，對灣區各城市的公共交通系統瞭如指掌，經常乘坐BART或公車去看望孩子：現年17歲的兒子以及11歲的女兒。

那天艾倫的目的地仍然不明。或許他根本沒有目的地——正如譚所暗示的那樣，他可能只是想找個地方打個盹兒，才搭上了9路公車。大約一個小時後，9路公車於上午9時20分到達終點站。大部分乘客都下車了。譚似乎出於好意，又載著兩位女士走了幾個街區。艾倫仍然蜷縮在座位上。

一個小時後，他們回到了市中心，完成了一圈，車上除了艾倫之外空無一人。譚再次嘗試，但仍然沒有成功。上午11時42分，他們又回到了訪谷，同樣的場景再次上演。

跺腳無效後，譚取出一個司機用來封鎖車道的橘色三角路障。他用路障戳了戳艾倫，艾倫毫無反應。

三年後，譚姓司機表示，當時感到不安。他堅持艾倫故意無視了起身離開的指令。儘管如此，他也沒有打擾任何人。