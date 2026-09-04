我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

金山遊民搭公車昏睡4小時亡 家屬告華裔司機遭質疑這點

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為一輛舊金山捷運局的Muni巴士。示意圖，與內文涉案車輛無關。(取材自舊金山交...
圖為一輛舊金山捷運局的Muni巴士。示意圖，與內文涉案車輛無關。(取材自舊金山交通局)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山一名黑人遊民艾倫搭上Muni公車後昏睡4小時死亡，司機多次嘗試叫醒並求助調度，家屬卻控告司機失職，引發社會對照護責任與街頭危機的爭議。

多年前，一名流浪的黑人男子艾倫沒買票坐上Muni公車上昏睡四個小時，司機幾度試圖把他叫醒，最終那人喪命。男子的家人說那位華裔司機本有機會救他，但許多民眾問道：這些提告的家屬為什麼自己沒有好好照顧他呢？

舊金山紀事報報導，從不同的角度來看，這起案件要不是一場人間悲劇，就是反映了舊金山冷漠無情、無力應對街頭絕望的現狀。但原告律師杜布羅夫斯基（Anna Dubrovsky）律師事務所提供給紀事報的法庭文件和視頻錄像，也講述了第三個故事：公交司機被迫承擔起一個愈來愈熟悉的角色，對於從警察到清潔工再到圖書館員等一線工作人員來說都似曾相識。許多人都身處舊金山吸毒過量危機的第一線，但他們並不總是知道該如何應對。

那天，每次9路公車到達終點站時，譚姓司機都會試圖叫醒他（艾倫）。Muni的監視器畫面顯示，這名司機退後幾步，有時甚至蹲下身子，似乎在觀察艾倫胸口的起伏。他跺著附近的座位，敲打車窗，轉身聳了聳肩。譚曾致電調度中心尋求協助，後來他作證說，調度員建議他繼續營運。

在艾倫搭乘他的公車四個小時後，譚姓司機才在市場街上攔下一位主管撥打911。醫護人員嘗試了急救措施。根據法庭訴狀，艾倫於下午1時43分被宣布死亡。

那個周五早上，艾倫穿著長外套，略微佝僂著身子上了9路公車，似乎沒有人多看他一眼。不到半小時，幾名檢票員上了車，其中一人似乎與艾倫交談了幾句，但影片顯示艾倫並沒有付車費。影片沒有錄到他們的對話，但檢票員很快就轉身離開了。艾倫似乎在擦臉。他頭向後仰去，然後身體向前傾，臉埋在膝蓋間。

艾倫居無定所，只有在能用上電話的時候才能與家人聯繫。他母親形容自己的兒子是個「沙發客」。他成長於灣區，對灣區各城市的公共交通系統瞭如指掌，經常乘坐BART或公車去看望孩子：現年17歲的兒子以及11歲的女兒。

那天艾倫的目的地仍然不明。或許他根本沒有目的地——正如譚所暗示的那樣，他可能只是想找個地方打個盹兒，才搭上了9路公車。大約一個小時後，9路公車於上午9時20分到達終點站。大部分乘客都下車了。譚似乎出於好意，又載著兩位女士走了幾個街區。艾倫仍然蜷縮在座位上。

一個小時後，他們回到了市中心，完成了一圈，車上除了艾倫之外空無一人。譚再次嘗試，但仍然沒有成功。上午11時42分，他們又回到了訪谷，同樣的場景再次上演。

跺腳無效後，譚取出一個司機用來封鎖車道的橘色三角路障。他用路障戳了戳艾倫，艾倫毫無反應。

三年後，譚姓司機表示，當時感到不安。他堅持艾倫故意無視了起身離開的指令。儘管如此，他也沒有打擾任何人。

精華 FAQ

  • 艾倫沒買票搭上9路公車後昏睡不醒，司機多次在終點站嘗試叫醒他，並曾向調度求助，最後才報警。約4小時後，艾倫被宣布死亡。

  • 司機先後叫醒、跺座位、敲窗、以路障戳他，還曾聯絡調度中心；但調度員建議繼續營運，直到最後才叫911。爭議在於是否延誤了救援。

  • 家屬認為司機本可更早救人，因此提告追責；但不少民眾質疑，艾倫長期無家可歸，家屬為何未先妥善照顧他，責任是否不應全推給司機。

遊民 華裔 舊金山

上一則

舊金山Cole Valley小社區暴紅 新餐廳、咖啡店接連進駐

下一則

曾接受寄養… 眾議員瓦哈布就職 成國會首位阿富汗裔議員

延伸閱讀

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」
校車司機一句話惹火家長 砸車讓學生爬窗「逃生」

校車司機一句話惹火家長 砸車讓學生爬窗「逃生」
垃圾車內傳呼救聲…金山25消防員翻垃圾2小時 救出1男子

垃圾車內傳呼救聲…金山25消防員翻垃圾2小時 救出1男子
51歲屋崙律師攀岩困萬呎懸崖9小時 靠這逃出生天

51歲屋崙律師攀岩困萬呎懸崖9小時 靠這逃出生天
朝聖遇尼泊爾山洪 灣區夫婦「以為死定了」

朝聖遇尼泊爾山洪 灣區夫婦「以為死定了」

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？