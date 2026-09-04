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曾接受寄養… 眾議員瓦哈布就職 成國會首位阿富汗裔議員

編譯組／綜合報導
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瓦哈布(左)宣誓就職，成為首位在國會任職的阿富汗裔美國人，她將接替前眾議員史沃威...
瓦哈布(左)宣誓就職，成為首位在國會任職的阿富汗裔美國人，她將接替前眾議員史沃威爾完成其剩餘任期。右為眾議長強生。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

前加州參議員瓦哈布宣誓進入聯邦眾議院，成為首位阿富汗裔國會議員，並將以寄養成長經歷與弱勢倡議延續第14選區任期。

「信使報」（Mercury News）報導，前加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）於2日上午宣誓就職，成為首位進入國會的阿富汗裔美國人。她接替了今年早些時候辭職的前眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）。

「幾代以來，『美國夢』讓這個國家成為世界的燈塔，這源於一個強大的承諾：你的過去並不決定你的未來，」瓦哈布周在講台上說，「我懷揣著一名曾接受寄養的孩子的熱忱之心走進了國會。」

現年39歲的瓦哈布將接替史沃威爾在第14國會選區的剩餘任期。該選區覆蓋阿拉米達縣南部和三谷（Tri-Valley）地區，包括佛利蒙、海沃、利佛摩、都布林和布利桑頓的部分地區。

瓦哈布此前曾擔任海沃市議員，並擔任加州參議會第十選區參議員，選區涵蓋阿拉米達縣和聖塔克拉拉縣的部分地區。瓦哈布曾是寄養兒童，擁有南加州大學（University of Southern California）社會工作（social work）博士學位。

在8月18日舉行的任期剩餘部分特別選舉中，瓦哈布擊敗了BART董事會主席埃南德茲（Melissa Hernandez）。她還贏得了6月兩場競爭激烈的初選。在11月3日的普選中，她將迎來第四次選舉，並最終與埃南德茲再次對決。

在她宣誓就職時，幾位加州民主黨眾議員簇擁在她的兩側，其中一些人曾在整個選舉過程中支持她，另一些人則曾積極反對她並支持埃南德茲。

聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）在眾議院議事廳為她介紹了情況，此前在8月18日決選前的幾周里，她曾花費大量金錢和時間為埃南德茲助選。

「議長先生，我們歡迎加州國會代表團的新成員加入我們的行列，」羅芙根周三在向共和黨籍眾議院議長強生致辭時說，「今天，她作為首位當選國會議員的阿富汗裔美國人，創造了歷史。」

羅芙根周三回顧了瓦哈布的成長經歷。瓦哈布出生於紐約，父母是阿富汗難民，後來通過寄養系統長大，先是在紐約，隨後在佛利蒙。羅芙根讚揚瓦哈布為寄養青年以及其他弱勢群體發聲。

「作為一名政策制定者，我的目標很簡單：無論黨派如何，都要與在座的每一位合作，為美國人民謀福祉。這些人就是我們的人民，」瓦哈布表示，「如果我們選擇共同目標而非分裂，選擇人民而非政治，我們就能讓美國的承諾再次成為現實，因為『美國夢』不屬於共和黨人，也不屬於民主黨人。它屬於每一個相信明天會更美好的美國人。」

瓦哈布宣誓就職，成為首位在國會任職的阿富汗裔美國人，她將接替前眾議員史沃威爾完成...
瓦哈布宣誓就職，成為首位在國會任職的阿富汗裔美國人，她將接替前眾議員史沃威爾完成其剩餘任期。(加州參議會網站)

精華 FAQ

  • 她於2日宣誓就職後，成為美國國會史上首位阿富汗裔議員，也是首位進入國會的阿富汗裔美國人，具有重要的族裔代表意義。

  • 瓦哈布出生於紐約，父母是阿富汗難民，童年曾經歷寄養系統，後來在佛利蒙長大，並取得南加州大學社會工作博士學位。

  • 瓦哈布接替辭職的史沃威爾，出任第14國會選區剩餘任期代表；她先前已贏得特別選舉，11月普選將再次與埃南德茲對決。

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