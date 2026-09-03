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陪審團未達共識 聖馬刁縣華裔夫婦虐待保母案流審

編譯組／綜合報導
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聖馬刁華裔夫婦被控虐待中國保母，陪審團就關鍵指控未能達成一致見解。（取自Pexe...
聖馬刁華裔夫婦被控虐待中國保母，陪審團就關鍵指控未能達成一致見解。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據檢方稱，由於陪審團未能就一對夫婦面臨的數項指控達成裁決，聖馬刁縣高等法院法官於2日宣布流審（ mistrial）。被告夫婦被指控持刀威脅保母，並強迫她每天工作20小時。

檢方表示，在商議的第三天，陪審團以十票贊成、二票反對的投票結果，就人口販運、共謀人口販運和勞務盜用等指控宣告無法達成一致。被告之一現年35歲的丈夫李琦（音譯，Qi Li）被判定犯有襲擊和對保母進行刑事威脅的罪名。保母是一名中國公民，受雇於這對夫婦照顧他們九個月大的孩子。

這名53歲的受害人（身分未公開）稱，她是通過一家中國就業中介機構，經視頻面試後被這對夫婦僱傭的。她向檢方表示，當她抵達位於聖馬刁的這戶人家後，即被要求承擔所有家務、洗衣服，並在嬰兒午睡時也抱著孩子。

據檢方稱，她指控自己被迫每周工作七天，每天工作長達20小時，並經常遭到這對夫婦的辱罵。此外，這對夫婦還扣留了她的護照和工資。

2024年8月，該嬰兒因病被送往史丹福大學醫院就診，保母向醫院工作人員傾訴了遭遇，工作人員隨即報警，當局這才獲悉此事。受害者向檢方透露，在將嬰兒送往醫院的三天前，李某曾用菜刀威脅她，並指責她導致孩子生病。

據KRON4新聞報導，在調查期間，該保母獲得了臨時住所及其他服務。

李琦被羈押候審，不得保釋。其妻39歲的徐潔（音譯，Jie Xu）繳納了25萬美元保釋金後獲釋。這對夫婦分別由不同的辯護律師代理。

該案預計將於10月中旬繼續審理，屆時檢方將決定是否對陪審團無法達成一致意見的指控進行重審。檢方表示，李琦預計將在那時被判刑。

精華 FAQ

  • 因陪審團在商議3天後，對人口販運、共謀人口販運與勞務盜用等指控無法達成一致裁決，法官因此宣布流審，檢方之後可決定是否重審。

  • 檢方稱，兩人要求保母每天工作長達20小時、每周7天，還要做家務與照顧嬰兒，同時扣留她的護照與工資，並對她進行辱罵與持刀威脅。

  • 李琦已被羈押且不得保釋，徐潔則繳交25萬美元保釋金獲釋；案件預計10月中旬續審，檢方將決定是否就未達成共識的指控重新審理。

華裔 人口販運 舊金山

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