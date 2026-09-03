我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

冒充美足球員投資詐騙案 饒舌歌手E-40：若來問我就不會上當

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄勒岡州聯邦檢察長指控洛夫（左）和 18 歲的陳泰勒詐騙。(俄勒岡州聯邦檢察長辦...
俄勒岡州聯邦檢察長指控洛夫（左）和 18 歲的陳泰勒詐騙。(俄勒岡州聯邦檢察長辦公室提供)

華裔青年陳泰勒（Taylor Chan ，音譯）涉嫌偕同假冒美式足球舊金山四九人隊球員的男子，騙走26名女子總共130萬美元，一名輕度受害人敘述她自己的經歷。另外，灣區傳奇饒舌歌手E-40聲稱，如果那些女子曾經問過他一聲，就不會上當了。

舊金山紀事報報導，俄勒岡州聯邦檢察長指控洛夫（Daejon Love）和18歲的陳泰勒詐騙。據稱，洛夫透過約會應用程式結識了許多女性，並以職業足球員或富有的房地產投資者的身分自我介紹。陳泰勒據稱冒充是洛夫的財務顧問，吹噓洛夫的身價和投資成果。

去年11月，杜波斯（Domonique DuBose）的Hinge約會帳戶上出現了一個點讚，她對此很感興趣。38歲的杜波斯起初持懷疑態度，但她查看了他的Instagram帳號，發現他有8.5萬粉絲。她說，在她人生的這個階段，她願意「嘗試任何能讓我開心的事」。

他們在網路上交往，九個月後，杜波斯在上班時，一邊瀏覽電腦一邊看到一篇新聞報導：一名35歲男子冒充舊金山四九人隊球員，被聯邦當局指控犯有電匯詐騙罪，據稱他通過約會軟體結識了數十名女性，騙取了超過130萬美元。她看到了他的照片，然後她告訴助理她需要冷靜一下。

杜波斯說：「想到我僥倖躲過一劫，真是令人毛骨悚然。天知道如果我沒躲過這一劫今天會怎樣。他不是一夜之間就做到這一切的，他與這些女子建立了關係，贏得了她們的信任。然後他讓她們相信，『嘿，有我在，妳不會有事的。』」

不過有一次洛夫開著一輛藍寶堅尼（Lamborghini）豪華超跑來找她，說要和她一起投資一棟房子，翻修以後轉手。那天她坐上那輛豪車，去銀行取了一萬元交給他，之後兩人就斷了線。她很慶幸自己只損失了一萬元。

灣區饒舌歌手E-40為這個事件接受TMZ訪問的報導在周三刊出，「我聽說有個冒牌貨，一個裝模作樣、假裝自己是四九人隊球員什麼的，」E-40告訴TMZ體育，「如果他不認識E-40，卻自稱是四九人隊球員…如果我從來沒聽說過他，也沒見過他，那他肯定是冒牌的。」

俄勒岡州聯邦檢察長辦公室稱，洛夫和陳泰勒已於8月24日在愛達荷州的博伊西機場一起被捕。

精華 FAQ

  • 洛夫先在約會應用程式接觸女性，再以職業球員或富有投資者身分取得信任；陳泰勒則冒充財務顧問，配合吹噓投資成果，引導受害者出錢。

  • 她在Hinge上看到對方點讚後起初雖然懷疑，但對方Instagram有8.5萬粉絲，讓她放下戒心；後來甚至見過藍寶堅尼並交出1萬元。

  • E-40接受TMZ訪問時表示，如果對方自稱是四九人隊球員卻連他都不認識、也沒聽過，那就肯定有問題，等於是在提醒大家先查證身分。

詐騙 舊金山 灣區

上一則

法廊快報／乘客未繫安全帶 罰款誰付取決年齡

下一則

舊金山動物園24歲山魈LuLu 麻醉檢查後離世

延伸閱讀

華男假冒49人隊財務顧問 配合假球員網戀詐騙130萬元

華男假冒49人隊財務顧問 配合假球員網戀詐騙130萬元
詐騙長者逾55萬元金條 華男判囚6-23個月

詐騙長者逾55萬元金條 華男判囚6-23個月
49人億萬富豪老闆化名Joe尋歡 連問3次終獲回覆…對方竟是臥底警察

49人億萬富豪老闆化名Joe尋歡 連問3次終獲回覆…對方竟是臥底警察
姓名曝光 23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

姓名曝光 23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏
三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？