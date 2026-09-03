冒充美足球員投資詐騙案 饒舌歌手E-40：若來問我就不會上當

俄勒岡州聯邦檢察長指控洛夫（左）和 18 歲的陳泰勒詐騙。(俄勒岡州聯邦檢察長辦公室提供)

華裔青年陳泰勒（Taylor Chan ，音譯）涉嫌偕同假冒美式足球舊金山 四九人隊球員的男子，騙走26名女子總共130萬美元，一名輕度受害人敘述她自己的經歷。另外，灣區 傳奇饒舌歌手E-40聲稱，如果那些女子曾經問過他一聲，就不會上當了。

舊金山紀事報報導，俄勒岡州聯邦檢察長指控洛夫（Daejon Love）和18歲的陳泰勒詐騙 。據稱，洛夫透過約會應用程式結識了許多女性，並以職業足球員或富有的房地產投資者的身分自我介紹。陳泰勒據稱冒充是洛夫的財務顧問，吹噓洛夫的身價和投資成果。

去年11月，杜波斯（Domonique DuBose）的Hinge約會帳戶上出現了一個點讚，她對此很感興趣。38歲的杜波斯起初持懷疑態度，但她查看了他的Instagram帳號，發現他有8.5萬粉絲。她說，在她人生的這個階段，她願意「嘗試任何能讓我開心的事」。

他們在網路上交往，九個月後，杜波斯在上班時，一邊瀏覽電腦一邊看到一篇新聞報導：一名35歲男子冒充舊金山四九人隊球員，被聯邦當局指控犯有電匯詐騙罪，據稱他通過約會軟體結識了數十名女性，騙取了超過130萬美元。她看到了他的照片，然後她告訴助理她需要冷靜一下。

杜波斯說：「想到我僥倖躲過一劫，真是令人毛骨悚然。天知道如果我沒躲過這一劫今天會怎樣。他不是一夜之間就做到這一切的，他與這些女子建立了關係，贏得了她們的信任。然後他讓她們相信，『嘿，有我在，妳不會有事的。』」

不過有一次洛夫開著一輛藍寶堅尼（Lamborghini）豪華超跑來找她，說要和她一起投資一棟房子，翻修以後轉手。那天她坐上那輛豪車，去銀行取了一萬元交給他，之後兩人就斷了線。她很慶幸自己只損失了一萬元。

灣區饒舌歌手E-40為這個事件接受TMZ訪問的報導在周三刊出，「我聽說有個冒牌貨，一個裝模作樣、假裝自己是四九人隊球員什麼的，」E-40告訴TMZ體育，「如果他不認識E-40，卻自稱是四九人隊球員…如果我從來沒聽說過他，也沒見過他，那他肯定是冒牌的。」

俄勒岡州聯邦檢察長辦公室稱，洛夫和陳泰勒已於8月24日在愛達荷州的博伊西機場一起被捕。