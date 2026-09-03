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居民傾向「聖荷西廣場」 查維斯廣場更名將2選1

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西市中心廣場改名進入最後階段，預計10月間由市議會就廣場新名稱作出最終決定。...
聖荷西市中心廣場改名進入最後階段，預計10月間由市議會就廣場新名稱作出最終決定。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西市中心原查維斯廣場（Plaza Cesar Chavez）更名程序進入最後階段。在約一萬名聖荷西居民參與意見徵詢後，廣場新名稱目前已縮減至兩個選項，聖荷西市公園及休閒委員會將投票決定其中一個，並提交市議會作最終審議。兩個入選名稱分別為「聖荷西廣場」（Plaza de San Jose）及「農場工人廣場」（Farmworker Plaza）。其中，「Plaza de San Jose」獲得最多居民支持。

根据Nbc Bay Area的报導，聖荷西市府此前啟動廣場更名程序，希望選出一個能夠紀念農場工人勞工運動及相關群體的名稱，而不是繼續以單一個人命名。

這座廣場原本以農場工人運動領袖查維斯（Cesar Chavez）命名。不過，在查維斯遭到嚴重性侵及不當行為指控後，市府工作人員將廣場上的名字覆蓋，隨後正式向公眾開放更名程序。市府收到數十個名稱建議，並透過居民意見徵詢進一步篩選。最終，「Plaza de San Jose」及「Farmworker Plaza」脫穎而出，成為最後兩個候選名稱。

聖荷西市公園及休閒委員會於2日下午在位於東聖塔克拉拉街及20街附近的羅斯福社區中心（Roosevelt Community Center）召開會議，討論並表決廣場名稱。委員會選出的名稱並不會立即成為廣場正式名稱，而是將提交聖荷西市議會審議。市議會預計在今年10月就廣場新名稱作出最終決定。

這座位於聖荷西市中心的廣場，是當地重要的公共聚會及活動場所。此次更名程序也引發居民對於如何紀念農場工人運動歷史，以及公共場所應以何人或何種價值命名的討論。

精華 FAQ

  • 更名程序已進入最後階段，先由居民意見徵詢篩選，再交由市公園及休閒委員會投票，最後送聖荷西市議會審議，預計10月作出最終決定。

  • 最後入選的2個名稱是「Plaza de San Jose」與「Farmworker Plaza」。其中，Plaza de San Jose獲得最多居民支持，成為較受青睞的選項。

  • 市府希望選出一個更能紀念農場工人勞工運動與相關群體的名稱，不再延續單一個人命名的方式，因此在爭議後開放公眾參與更名。

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