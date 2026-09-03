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台美野球祭台灣日「 少棒之父」謝國城曾孫女聖荷西開球

記者王湘涵╱聖荷西報導
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台美野球祭台灣日，「少棒之父」謝國城曾孫女謝書庭（中）擔任開球嘉賓，孫女謝怡然（...
台美野球祭台灣日，「少棒之父」謝國城曾孫女謝書庭（中）擔任開球嘉賓，孫女謝怡然（右）、謝怡望（左）也共同到球場參與。（謝怡然提供）

台美野球祭「台灣日」8月30日來到聖荷西Excite Ballpark，聖荷西巨人隊主場迎戰維塞利亞Rawhide隊。台中忠福堂官將首、鳳鳴齋從台灣跨海演出，「台灣少棒之父」謝國城的曾孫女謝書庭也受邀開球。

台灣「少棒之父」謝國城。（謝國城棒球文教基金會提供）
台灣「少棒之父」謝國城。（謝國城棒球文教基金會提供）

官將首鮮明的臉譜與服飾成為球場焦點，成員凌晨3時就起床準備，由專人一個個畫上臉譜，全部完成最快也要近三個小時。忠福堂還特地帶著主祀的廣澤尊王跨海來到球場，廟方表示，出發前擲筊請示，接連得到四個聖筊，「完全沒有猶豫」。廣澤尊王神像當天也來到觀眾席看球賽，與官將首一起讓不同族裔球迷接觸台灣傳統文化。

官將首帶來充滿台灣味的精彩表演。（旅美幫攝影李宏政提供）
官將首帶來充滿台灣味的精彩表演。（旅美幫攝影李宏政提供）
鳳鳴齋在球場上熱力演出。（旅美幫攝影李宏政提供）
鳳鳴齋在球場上熱力演出。（旅美幫攝影李宏政提供）

開球前，球場大螢幕播放謝國城的歷史影像，孫女謝怡然、謝怡望與曾孫女謝書庭一同觀看。原先安排由謝怡望開球，但因受傷改由女兒謝書庭投球。平時是水球選手的謝書庭第一次開球，她坦言「有一點緊張，但是很開心」。開球後，台灣球迷拿起印有謝國城的紀念涼感巾，高喊「謝謝謝國城！」

台灣球迷拿起印有謝國城的紀念涼感巾，高喊「謝謝謝國城！」（記者王湘涵╱攝影）
台灣球迷拿起印有謝國城的紀念涼感巾，高喊「謝謝謝國城！」（記者王湘涵╱攝影）

謝書庭從未見過曾祖父，是從家人口中的故事認識「阿祖」；對謝怡然、謝怡望姊妹來說，大螢幕上的「少棒之父」，卻是童年裡的阿公。再次看到阿公的影像，也勾起謝怡然的兒時回憶。

她說，阿公個性嚴肅，小時候只有自己敢跟他「哈拉」。三、四歲時，有次兩人坐在車子後座，她突然問：「你怎麼沒有頭髮？」謝國城一時愣住，前座的爸爸媽媽想笑又不敢笑，後來也成了她口中的「光頭阿公」。

謝書庭（左）和謝怡望（右）共同展示謝國城的紀念巾。（謝怡然提供）
謝書庭（左）和謝怡望（右）共同展示謝國城的紀念巾。（謝怡然提供）

謝怡然的童年記憶更是少不了棒球，1969年金龍少棒隊赴美拿下台灣第一座世界少棒冠軍，謝國城是背後重要推手。她回憶，當年台灣球員來美時，大人忙著替球員煮飯、洗衣服，這群年紀較大的「哥哥」反而會幫忙照顧年幼的她，「就像我的保母一樣。」

謝怡望比姊姊小近九歲，沒有相同的兒時經歷，但也從小跟著家人看棒球。這次看到阿公的影像，她說：「我跟姊姊兩個人都很想他。」對姊妹倆而言，這場紀念也讓她們格外懷念與阿公相處的時光。

六局結束後、七局開始前，一群在灣區長大的台灣二代小朋友走上球場，唱起「Take Me Out to the Ball Game」，其中有孩子只有四歲，也有人已是第二次站上球場唱歌。家長說，孩子在家不停練習，連前往球場的路上都一路唱著。小朋友則笑著說「很好玩」，還開心表示自己剛才唱得很大聲，也為今年「台灣日」留下自己的棒球記憶。

一群台灣孩子走上球場，高唱「Take Me Out to the Ball Ga...
一群台灣孩子走上球場，高唱「Take Me Out to the Ball Game」，為台灣日加油。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 活動於8月30日在聖荷西Excite Ballpark舉行，除球賽外，台中忠福堂官將首與鳳鳴齋跨海演出，並帶來廣澤尊王神像，讓不同族裔球迷近距離接觸台灣傳統文化。

  • 原訂開球者謝怡望因受傷改由女兒謝書庭上場，她是第一次開球。球場同時播放謝國城歷史影像，家人與球迷一起觀看並高喊感謝，向「台灣少棒之父」致敬。

  • 六局結束後、七局開始前，灣區長大的台灣二代小朋友走上球場唱起《Take Me Out to the Ball Game》，有的才4歲。這不僅展現家庭傳承，也讓孩子們在球場留下自己的棒球回憶。

聖荷西

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