舊金山國際鋼筆展 文具迷齊聚交流

舊金山鋼筆展吸引不少文具迷打卡。（記者龔玥╱攝影）

一年一度的舊金山 國際鋼筆展近日在灣區 密爾布瑞（Millbrae）舉行，吸引來自不同地區的鋼筆收藏家、文具愛好者及手寫迷參加。展會除了展示各式鋼筆、墨水及文具，也安排多項互動體驗，讓參觀者不只是「逛展」，還能親自動手體驗鋼筆文化。

展場內準備了各式活動貼紙，參觀者也可以自行蓋章，留下屬於自己的展會紀念。現場甚至有參觀者帶著寵物 一同逛展，為以鋼筆、書寫和收藏為主的活動增添不少生活氣息。

對鋼筆玩家而言，展會另一項特色是可以直接尋求鋼筆維修及保養服務。部分攤位提供鋼筆檢修、調整等服務，讓使用者可以把手上的老鋼筆或收藏品帶到現場處理，也能與專業人士交流筆尖、書寫手感及保養等相關知識。

展場聚集來自美國及海外的參展商，商品從現代鋼筆、限量及客製化鋼筆，到各式墨水、玻璃筆、筆尖、文具配件及古董鋼筆等，種類相當多元。對收藏家而言，除了購買新品，也可以在不同攤位尋找較少見的筆款與配件。

此次展會也呈現出鋼筆文化不只是收藏，更涵蓋書寫、手作、藝術及社群交流。參觀者可以一邊試寫不同筆款和墨水，一邊與其他筆迷交流心得，部分參展商也現場展示製筆、筆尖調整及相關工藝。

隨著展會落幕，鋼筆愛好者也將把在現場發現的新筆款、新墨水及交流心得帶回日常生活。對許多參與者而言，這場展會不只是購買文具，更像是一場圍繞「書寫」展開的興趣聚會。