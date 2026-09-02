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51歲屋崙律師攀岩困萬呎懸崖9小時 靠這逃出生天

編譯林思牧／綜合報導
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莫諾縣警局搜救人員正在將馬丁(右)從內華達山脈偏遠石壁上救下。(美聯社)
莫諾縣警局搜救人員正在將馬丁(右)從內華達山脈偏遠石壁上救下。(美聯社)

灣區一名51歲的登山攀岩者，講述他最近在內華達山脈偏遠石壁上被困9小時的九死一生經歷。

舊金山紀事報報導，攀岩者馬丁（Rob Martin）在攀登山壁的中途開始感到疑慮，他往上爬的路線愈來愈陡峭，岩石也愈來愈鬆，愈來愈不穩定。「這可不是我在登山指南裡看到的路線，」他心想。

他用手指扳住一塊灰色的石灰岩，但那塊岩石突然從山壁上脫落，滾落到數百呎之下。這時，他已經偏離路線，來到一條大冰槽的最右側，僅靠著橡膠攀岩鞋的摩擦力，緊緊抓住一塊粗糙的垂直岩板。他把腳移到一塊6吋寬的岩架上，停了下來。

「那一刻我意識到：我被困住了，」馬丁告訴紀事報。他進退不得，既無法安全地攀爬，也無法從這危險的情況脫身。「我清楚地記得，我向下望去，如果往後退，首先要踩的就是一塊我剛才差點踢掉的大石頭。如果我試圖往後退一步，那我就死定了。」

接下來的九小時，馬丁只能勉強在僅夠他腳尖著地的岩架上保持平衡，雙手緊緊抓住岩石。他帶了一些裝備，但沒有任何保護措施。一旦滑倒，他就會墜落到下方很遠的山坡上。「我現在說起這件事，手心都還會冒汗。」他說。

馬丁是在屋崙執業的51歲律師，也是登山愛好者。馬丁小心翼翼地從背包頂部拿出他的佳明（Garmin）InReach Mini。登山者和背包客經常攜帶這種手持衛星信標，以便在沒有手機訊號的地方呼叫緊急救援。馬丁的設備可以與他的手機配對，收發短信。他按下了SOS按鈕。

搜救人員在夜間救援將馬丁的情景。（莫諾縣警長搜救隊提供）
搜救人員在夜間救援將馬丁的情景。（莫諾縣警長搜救隊提供）

不到一個小時，他就聯繫上了莫諾縣警局，並說明了自己的處境：困在海拔一萬多呎的山崖邊，需要救援。被困兩個小時後，馬丁看到一架加州公路巡邏隊的直升機兩次飛過頭頂，然後消失在山後。他收到警局的短信，說風太大，直升機無法嘗試吊索救援。地面救援人員正在集結，準備前來營救，但可能需要一些時間。

馬丁意識到自己最多只能勉強站穩腳步。他不時甩甩腳以防抽筋，也甩甩手，偶爾喝點水，努力保持冷靜。莫諾縣的救援人員正駕駛越野車從勞雷爾山較低的山坡上往上開。加州公路巡邏隊的直升機接了其中兩名救援人員，並將他們送到更高的山坡上；到達山脊後，兩名救援人員開始緩慢地下降到陡溝中，尋找被困的登山者。

莫諾縣警局的兩名搜救人員，攀爬陡峭的山壁前往馬丁所在的地點。(美聯社刊登的莫諾縣...
莫諾縣警局的兩名搜救人員，攀爬陡峭的山壁前往馬丁所在的地點。(美聯社刊登的莫諾縣警局照片)

馬丁戴著登山頭盔，靠在岩壁上休息，他聽到有人在溝壑對面喊道：「你能看到我嗎？」過了一會兒，馬丁看到溝壑另一邊有兩個穿著紅色救援服的人。他大聲回應，吹響了固定在背包帶上的哨子，並揮動手臂讓他們看到自己。經過幾番周折，他才從死地裡逃出一命。

精華 FAQ

  • 他在攀登時逐漸偏離原本路線，面對更陡、更鬆的不穩石壁，且一塊石灰岩脫落後失去退路，只能勉強站在狹窄岩架上。

  • 馬丁從背包取出可連手機的Garmin InReach Mini，按下SOS按鈕發出求援訊號，隨後與莫諾縣警局建立聯繫，說明自己被困位置。

  • 警方先派直升機前往，但因山區風勢過大，無法安全進行吊索救援，只能改由地面救援人員上山，與空中支援配合完成營救。

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