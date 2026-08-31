聖塔克拉拉推進監獄改造 居民反彈

聖塔克拉拉縣推進監獄改造計畫 。（記者龔玥╱攝影）

聖塔克拉拉縣議會一致表決，正式推進一項分階段監獄設施改造計畫，將對位於聖荷西 的Main Jail North以及Elmwood Correctional Facility兩處監獄進行翻修和現代化改造。預計歷時15年，最終總成本可能高達約35億元。

根据聖荷西焦點(San Jose Spotlight)报導，這項計畫並非單純擴建監獄，而是逐步取代老舊、需要大量維修的設施，同時增加醫療、心理健康 及康復服務。整項計畫共分八個階段，前三階段預計在2034年前完成。工程包括減少主監獄床位、興建一座兩層樓高、約5.6萬平方呎的收押、登記及短期住宿大樓，以及在Elmwood興建醫療和心理健康設施。

此外，縣政府計畫在Elmwood興建新的男性收容設施，並拆除現有舊設施。其中一項重要改變，是大幅削減主監獄容量。目前主監獄共有4872個床位，計畫將首先減少1011個，降至3861個；待整個工程完成後，還將再減少404個床位。

縣政府估計，前三階段工程成本約為8.9億至10億元。其中約3.92億元將投入Elmwood的新醫療及心理健康設施，預計提供約300個床位，供有心理及行為健康需求的在押人員使用。

但居民及社區組織對計畫仍持反對態度。上周二會議上，超過50名民眾在一個多小時的公眾發言時間內表達意見，幾乎所有人都敦促監事不要興建相關設施。即使部分設施被稱為心理健康中心，只要設在監獄範圍內，本質上仍然屬於監獄。疑縣政府將整項計畫拆分成多個階段的做法，可能讓外界低估整體計畫的規模和成本。

議長李洲晓表示，縣政府必須正視過去監獄內發生的悲劇，並提到2015年精神疾病患者在監獄內遭三名懲教人員毆打致死的案件。目前三名涉案警衛均已被判謀殺罪成。死亡事件也促使縣政府對警長辦公室展開調查。