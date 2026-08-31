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第42屆華運會匹克球賽 經文處長伍志翔親自下場

記者王日芯/聖荷西報道
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處長伍志翔下場揮拍。（記者王日芯╱攝影）
處長伍志翔下場揮拍。（記者王日芯╱攝影）

第42屆金山灣區華人運動會（華運會）匹克球（Pickleball）賽8月30日在灣區舉行。近年在全美快速流行的匹克球，不僅在主流社會掀起運動熱潮，也逐漸成為華人社區熱門的休閒及競技項目。本屆賽事吸引來自舊金山灣區各地的匹克球愛好者參賽，現場歡呼聲、加油聲及揮拍聲此起彼落，展現熱烈的競賽氣氛及濃厚的社區凝聚力。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔現場為參賽選手加油打氣。他表示，華運會能夠持續舉辦42屆，充分展現灣區華人社區長期以來的凝聚力及行動力。他指出，體育活動不僅是競技，也是社區交流的重要平台。透過不同運動項目，可以讓不同年齡層、不同背景的民眾聚集在一起，建立更多交流與友誼。

伍志翔親自下場，與現場球友切磋球技，實際體驗這項近年快速流行的運動，為現場增添不少互動氣氛。

伍志翔表示，華運會經過42年發展，除了延續籃球、棒球、保齡球等傳統運動項目，也不斷加入匹克球等新興運動，讓華運會能夠與時俱進，吸引更多不同年齡層及不同族裔人士參與。

本屆匹克球賽主要組織者及召集人Alice Hu表示，匹克球具有很強的社交屬性，不僅可以強身健體，也能成為連結不同年齡及背景人士的橋樑。今年賽事特別設置混雙等不同組別，還有高水平表演賽，讓不同程度的球員都能找到適合自己的賽事。

為提升賽事的專業程度及觀賞性，主辦方邀請全美匹克球冠軍選手Taryn Lamm參與表演賽。她分享，她在2021年疫情期間開始接觸匹克球，之後迅速愛上這項運動，並在短短幾年間取得全美冠軍成績。她認為，匹克球最吸引人的地方不只是競技本身，更在於其強烈的「社區感」。無論是在灣區不同城市，甚至前往外州，只要帶著球拍走上球場，便很容易認識新朋友。

處長伍志翔（左四）與陳立功主委（左五）與來賓合影。（記者王日芯╱攝影）
處長伍志翔（左四）與陳立功主委（左五）與來賓合影。（記者王日芯╱攝影）

來賓合影。（記者王日芯╱攝影）
來賓合影。（記者王日芯╱攝影）

精華 FAQ

  • 賽事於8月30日在灣區舉行，吸引舊金山灣區各地的匹克球愛好者參賽，現場氣氛熱烈，充分展現華人社區對這項新興運動的高度參與。

  • 伍志翔到場為選手加油，並親自下場與球友切磋球技。他強調華運會能舉辦42屆，反映華人社區的凝聚力，也凸顯體育是交流友誼的重要平台。

  • 主辦方認為匹克球兼具運動與社交功能，因此特別安排混雙、高水平表演賽，並邀請全美冠軍Taryn Lamm參與，以提升專業度、觀賞性與社區互動。

灣區 舊金山 匹克球

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